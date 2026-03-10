驚悚瞬間！台中阿北走斑馬線被撞飛哀嚎 阿嬤級肇事駕駛呆站路邊

肇事轎車停在斑馬線上。（民眾提供）

台中市西屯區9日中午發生一起驚悚事故，68歲伊姓男子行經行人穿越道時，突遭一輛轎車撞飛重摔，痛得在地上不斷哀嚎，驚險畫面也引起路人側目，肇事的75歲張姓女駕駛則是嚇得呆站路邊，一度不知所措，警方到場協助處理並將傷者送醫，所幸伊男僅多處擦挫傷，沒有生命危險。

事故發生在9日中午12時48分許，地點在西屯區河南路二段262號前路段，當時張姓女子駕駛轎車沿河南路直行，行經該處無號誌路段時，疑未注意前方路況，與正走在行人穿越道上的伊姓男子發生碰撞，導致伊男當場被撞飛後重摔倒地。

救護人員到場時，伊男全身多處擦傷、意識清楚，經初步包紮後送往醫院治療，警方對張女進行酒測，結果顯示並未飲酒，初步研判，該路段未設置交通號誌，依交通規定，車輛行經行人穿越道時應禮讓行人先行，詳細肇事責任仍待交通事故鑑定單位進一步釐清。

警方也提醒駕駛人，行經路口及行人穿越道時務必減速慢行並注意周遭動態，尤其在無號誌路口更應提高警覺，以確保行人安全，避免類似事故再次發生。

伊男走在行人穿越道。（民眾提供）

伊男下一秒被轎車撞飛。（民眾提供）

