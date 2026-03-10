為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚瞬間！台中阿北走斑馬線被撞飛哀嚎 阿嬤級肇事駕駛呆站路邊

    2026/03/10 14:35 記者許國楨／台中報導
    肇事轎車停在斑馬線上。（民眾提供）

    肇事轎車停在斑馬線上。（民眾提供）

    台中市西屯區9日中午發生一起驚悚事故，68歲伊姓男子行經行人穿越道時，突遭一輛轎車撞飛重摔，痛得在地上不斷哀嚎，驚險畫面也引起路人側目，肇事的75歲張姓女駕駛則是嚇得呆站路邊，一度不知所措，警方到場協助處理並將傷者送醫，所幸伊男僅多處擦挫傷，沒有生命危險。

    事故發生在9日中午12時48分許，地點在西屯區河南路二段262號前路段，當時張姓女子駕駛轎車沿河南路直行，行經該處無號誌路段時，疑未注意前方路況，與正走在行人穿越道上的伊姓男子發生碰撞，導致伊男當場被撞飛後重摔倒地。

    救護人員到場時，伊男全身多處擦傷、意識清楚，經初步包紮後送往醫院治療，警方對張女進行酒測，結果顯示並未飲酒，初步研判，該路段未設置交通號誌，依交通規定，車輛行經行人穿越道時應禮讓行人先行，詳細肇事責任仍待交通事故鑑定單位進一步釐清。

    警方也提醒駕駛人，行經路口及行人穿越道時務必減速慢行並注意周遭動態，尤其在無號誌路口更應提高警覺，以確保行人安全，避免類似事故再次發生。

    伊男走在行人穿越道。（民眾提供）

    伊男走在行人穿越道。（民眾提供）

    伊男下一秒被轎車撞飛。（民眾提供）

    伊男下一秒被轎車撞飛。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播