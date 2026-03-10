花蓮慣竊犯案被逮 獲釋又偷！警追緝建請聲押

花蓮45歲黃姓慣竊上月偷鐵工廠才剛被抓，獲釋後又再度犯案逃逸。（警方提供）

花蓮45歲黃姓慣竊上月底才因夥同毒友潛入鐵工廠竊取焊機及木製聚寶盆被逮移送，不料獲釋後竟累犯不改，本月初再度連續潛入吉安鄉某資源回收場，竊走上百公斤銅線等金屬，損失約5萬元。吉安警分局經比對監視器，確認主嫌竟為同一人，目前正全力佈線追緝，並建請檢察官聲押，避免其持續危害地方治安。

警方調查，黃姓男子與33歲曾姓毒友於2月17日闖入花蓮市德興一處鐵工廠，撬開後門竊走手提電焊機、氬焊機、木製聚寶盆及40米銅線，財損約3.2萬元。兩人得手後隨即前往東大門夜市旁的二手地攤市集銷贓，將偷來的聚寶盆變現。警方於2月27、28日循線分別在鳳林鎮及花蓮市逮捕兩人，並搜出安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，訊後依加重竊盜及毒品罪嫌移送法辦。

原以為賊星就此止步，未料黃嫌在移送獲釋後，竟於本月4日、6日凌晨，再度鎖定吉安鄉東海十街一處資源回收場，趁深夜人煙稀少潛入，竊取銅線、青銅及電纜線等重達百餘公斤金屬。業者發現後趕緊報案，專案小組擴大調閱周邊監視器畫面，赫然發現犯嫌身影與犯罪手法，竟與剛落網的黃男如出一轍，確認其在交保後隨即重操舊業再度犯案。

吉安警分局今指出，針對黃嫌短時間內連續犯案且有反覆實施之虞，已成立專案小組全力佈線追緝，務求盡速將其繩之以法。警方同時提醒資源回收業者，收購金屬廢料時務必落實來源登記制度，若發現來路不明之物品，請立即與警方聯絡，共同維護社會治安。

