馬公第三漁港大盜橫行 專偷漁船對講機及魚探機

鑑識人員在船艙進行採證，希望查出竊盜集團蛛絲馬跡。（漁民提供）

澎湖馬公第三漁港是最大漁船停泊港，船席位泊滿漁船，併靠停泊處處可見，雖然港口有監視器，犯罪行為無可遁形，但卻無法阻擋大盜橫行，近來傳出有竊盜集團，專門針對漁船魚探機及對講機下手，已有多艘漁船受害，馬公警分局已組成專案小組，誓言瓦解竊盜集團。

農曆春節延伸至元宵節連續假期甫結束，漁民紛紛準備出海捕魚，整裝待發之際，卻發現船上必備的對講機、魚探機等必備儀器不翼而飛，不僅造成財物損失，同時也必須添購新機器安裝，延誤出海捕撈最佳時機，讓漁民對於竊盜集團相當痛恨，而且竊賊利用岸巡馬公漁港安檢所的監視死角，破壞漁船艙門鎖，盜竊漁船的魚探機和船用DSB對講機等，顯示事先觀察地形多日，是有備而來。

請繼續往下閱讀...

警方接獲報案後聯手岸巡，立即組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，希望盡快瓦解漁港竊盜集團。部分漁民是在漁船上整理準備出海之際，才赫然發現艙門鎖具被撬開，駕駛艙內的對講機等不翼而飛，然後看到鄰船，有警方鑑識人員在蒐證，一問才知道也是遭竊賊侵入，帶走魚探機等電子儀器。

由於台灣檢警曾破獲一個橫行全台各港口，專門偷竊船用船外機、衛星定位儀的犯罪集團，犯罪手法如出一轍，雖然偵辦權責，警方還有待和岸巡機關進一步釐清，現已先行受理並進行採證，調閱周邊監視器路口過濾等，但案發處是港口監視器死角，增加調查採證難度。

警方受理報案後組成專案小組，進行現場鑑識。（漁民提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法