    首頁 > 社會

    殭屍毒品「賽拉嗪」悄流入國內 法務部「超前部署」升列二級毒品管制

    2026/03/10 14:05 記者吳昇儒／台北報導
    法務部召開毒品審議委員會，將「賽拉嗪」升級為第二級毒品加強管制。（記者吳昇儒攝）

    法務部召開毒品審議委員會，將「賽拉嗪」升級為第二級毒品加強管制。（記者吳昇儒攝）

    近年在美國氾濫的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine），因吸食後會造成吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍，又被稱為殭屍毒品。且因價格低廉，擴散迅速，國內已在咖啡包內檢驗出該毒品。雖目前查獲量少，但法務部毒品審議委員會仍決定「超前部署」，去年決議將「賽拉嗪」升列為第二級毒品，行政院已於今年2月24日公告。

    「賽拉嗪」與國內新興毒品「喪屍煙彈」（依托咪酯）都屬於麻醉劑，「依托咪酯」是中樞神經鎮定劑，原為醫療用麻醉劑，而「賽拉嗪」則是動物用麻醉劑，原是獸醫為對馬、牛等大型哺乳動物進行手術時使用。但因價格低廉，成了毒品市場常見混搭的毒品之一。

    近年來，美國費城、紐約等城市都遭到該毒入侵，而吸食該毒品後，除了出現皮膚、肌肉潰爛外，更會在馬路上打滾或肢體僵硬，因而被稱為「殭屍毒品」。

    據悉，毒販為了增加並延長藥效，經常將「賽拉嗪」和古柯鹼、海洛因或吩坦尼混合使用，經常發生施用過量死亡情形。美國施用「賽拉嗪」過量死亡人數於2018年至2021年間，暴增30倍，從102例增加到3468例，其中99.1％的死亡案例，是與吩坦尼混合施用。

    法務部指出，「賽拉嗪」在國內雖不如「依托咪酯」類毒品常見，但已在部分扣案毒咖啡包中，檢驗出「賽拉嗪」成分，甚至混合與「依托咪酯」相關的「美托咪酯」、「丙帕酯」、類大麻等第二級毒品，毒性驚人；去年7月，行政院公告「賽拉嗪」為第三級毒品。

    去年11月27日，法務部召開毒品審議委員會，認為「賽拉嗪」在美國濫用情形嚴重，常與吩坦尼類第二級毒品混合施用，且國內已出現混合施用情形，依據成癮性、濫用性及對社會危害性程度，決議將「賽拉嗪」升級為第二級毒品加強管制，以遏止氾濫。行政院於今年2月24日，正式公告「賽拉嗪」為第二級毒品。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

