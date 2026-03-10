福和橋機車道追撞3人傷 26歲男騎士因手機掉落減速釀禍

26歲賴姓男子騎乘機車行經福和橋機車道時，因手機不慎掉落減速，遭到後方35歲張姓男子騎車追撞。（記者鄭景議翻攝）

26歲賴姓男子今日上午7時27分許，騎乘機車行經台北市文山區福和橋往台北方向機車道時，因手機不慎掉落，在減速欲向右停靠時，遭到後方35歲張姓男子騎車追撞。由於正值通勤尖峰，車禍現場一度引發路人注目並在網路流傳為死亡車禍，不過文山二分局確認現場3人都受輕傷，雙方均無酒駕。

文山警二分局調查，26歲賴男今日上午沿著福和橋西往東方向左側車道行駛，行經事故地點時，因隨身攜帶的手機意外掉落，賴男隨即放慢速度準備向右側靠邊停下。此時，行駛在後方的35歲張男因安全距離不足，前車頭直接撞擊賴男機車的後車尾，導致兩輛機車應聲倒地，張男載送的乘客也重摔在地。

救護人員接獲報案後迅速抵達現場，經初步檢查，35歲張男雙膝擦傷，26歲賴男則有左腳踝擦挫傷，而張男車上的乘客右手及雙腳均有擦挫傷。3人意識均清醒且傷勢較輕，經處置後並無大礙。

由於事故發生於跨河橋樑的重要機車道，不少通勤族目擊後在社群平台發布相關影像，導致出現「福和橋死人車禍」等流言，警方表示留言有誤，該起車禍並非死亡車禍。

交通分隊員警隨後在現場完成圖繪、事故攝影及卷宗建檔。經對張、賴2名駕駛實施酒精呼氣測試，測定值均為0.00mg/l，確認兩人均無飲酒情事。全案目前已由文山二分局交通分隊依規定處理成案，後續將由交通大隊進一步分析研判詳細的肇事責任。

