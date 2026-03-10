台中「金錢豹」董座王其俊告別式 創辦人袁昶平低調現身送別戰友

金錢豹董座王其俊因病過世，今天舉行告別式。（民眾提供）

中部知名酒店品牌金錢豹酒店董事長王其俊上月26日因病辭世，享壽77歲，告別式10日下午在台中市北區崇德殯儀館舉行，包括金錢豹員工、親友與業界人士皆到場送行，現場氣氛莊重肅穆，而創辦人袁昶平也在家奠前低調現身，成為關注焦點。

告別式於下午1時舉行家奠儀式，1時30分舉行公奠，金錢豹員工幾乎全數到場致哀，整齊列隊送董事長最後一程，與外界印象八大產業喪禮常見的盛大場面不同，儀式相當低調，沒有超跑車隊、孝獅陣或大型陣仗，警方也未特別派員戒備，整體氛圍簡單而莊重。

值得注意的是，金錢豹創辦人袁昶平在家奠開始前約15分鐘低調抵達會場，由數名友人陪同進入靈堂致意。他以教育體系人士身分出席，全程未多做停留，僅向家屬致哀後即離開，作風一如往常低調。

據了解，王其俊長年受糖尿病所苦，上月因併發多重器官衰竭辭世，回顧金錢豹發展歷程，早年由袁昶平一手創立並打下基礎，2005年退居幕後後，將經營重任交由王其俊接手。王其俊掌舵近20年，歷經景氣循環與產業競爭，仍維持品牌在中部高端酒店市場的地位，也讓「金錢豹」成為台中夜生活的指標之一。

