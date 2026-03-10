為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    千萬超跑國道自撞停車道 後方車輛急閃碰不起

    2026/03/10 13:16 記者彭健禮／苗栗報導
    藍寶堅尼超跑自撞後，停擺在中線和外線車道。（圖由民眾提供）

    藍寶堅尼超跑自撞後，停擺在中線和外線車道。（圖由民眾提供）

    國道1號苗栗銅鑼交流道附近南下路段，今（10）日上午11點許，發生一輛千萬超跑藍寶堅尼（Lamborghini）自撞護欄事故，車輛停擺於車道上，其他用路人紛紛閃避，深怕不小心碰上「賠不起」。國道警方到場，查出駕駛34歲黃姓男子沒有酒駕、也沒有受傷，後續依規定處置。

    國道2大隊警方今天上午10點58分接獲報案，指國道1號南下138公里、銅鑼交流道附近，發生1起轎車自撞事故，事故車輛停擺在中線和外線車道；員警到場處置，黃男駕駛車輛護欄，沒有酒駕，也未受傷。

    黃男受訪說，上午獨自從北部開著藍寶堅尼跑車，準備前往台中市麗寶樂園的國際賽車場參加車友聚會。雖然天空下著毛毛細雨，但視線良好，於行駛在內線車道時疑似輾壓到異物，車輛才會失控，左側車身擦撞中央分隔島護欄，造成2顆輪胎和鋁圈損傷、車身也輕微刮痕。

    藍寶堅尼超跑自撞後，左後輪毀損。（圖由民眾提供）

    藍寶堅尼超跑自撞後，左後輪毀損。（圖由民眾提供）

    藍寶堅尼超跑自撞後，停擺在中線和外線車道，用路人紛紛閃避。（圖由民眾提供）

    藍寶堅尼超跑自撞後，停擺在中線和外線車道，用路人紛紛閃避。（圖由民眾提供）

