「毛孩時代」前負責人抹黑對手 批連浪犬都不吃判刑6月

騰勢股份有限公司旗下擁有知名寵物保健食品品牌「毛孩時代」，騰勢前負責人盧胤勳（現為寵物事業部部長）為打擊競業博恩能國際生醫股份有限公司旗下品牌「PS BUBU Dog&Cat」，於網路上留下對方商品負評。台北地方法院審理後，認為盧身為企業負責人，竟不思合法競爭，反以抹黑手段毀損其信譽，判其6月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

騰勢股份有限公司於2020年成立寵物保健食品品牌「毛孩時代」強攻寵物市場，並販售各式寵物保健食品，其熱銷商品包括寵物用的關節強效保健粉、腸胃專科益生菌、頂級深海魚油。而毛孩時代與「PS BUBU Dog&Cat」在公平交易法上具有競爭關係。

怎料，盧胤勳為打擊「PS BUBU Dog&Cat」商譽，於2020年至2022年間在其官網上留下大量負面評論，如「這家吃兩個多月都沒效果……客服態度也超差，再也不會買！」、「我家的不吃給鄰居也不吃最後拿去樓下浪浪也不吃到底多難吃」等語。

雖然盧胤勳辯稱留言內容屬於個人消費經驗，但法院查證後，發現其根本沒有買過所批評的相關產品，卻發表產品無效或難吃的評論，已屬於刻意捏造不實流言。此外，針對盧胤勳稱客服態度差的批評，經查後發現盧胤勳僅有對客服詢問基本資訊，並不包含寵物服用後無效等詢問。

台北地院認為，盧胤勳為騰勢公司董事，竟基於妨害名譽及競爭目的，散布足以損害告訴人社會名譽、信用及營業信譽之不實情事，所為應予非議，且盧胤勳犯後否認犯行，未與告訴人成立和解，依妨害信用罪判處其6月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

