杉林溪車禍》墜谷奪1命！7遊客全彰化人 王惠美：全力協助家屬

彰化縣長王惠美今對南投杉林溪遊園車墜谷意外，車上7名乘客全是彰化人，她說，聽到消息非常難過，縣府全力協助家屬並關懷。（記者張聰秋翻攝）

南投縣杉林溪森林遊樂園區昨天（9）日中午發生遊園車墜谷意外，造成車上8人中，1人死亡、7人輕重傷的慘劇，除了司機外，7名遊客均為來自彰化縣的兩組家族成員，原本趁著春意出遊，不料竟發生憾事。彰化縣長王惠美今天對此深表難過，並指示縣府社會處、衛生局全力協助並關懷。

這起事故發生於昨天上午12點多，當時電動巴士的遊園車正載著遊客前往園區花卉中心途中，行經山路彎道時突然失控翻落邊坡，消防人員獲報趕往現場搶救，發現車輛已跌落山谷，車上共8人，包括1名司機與7名遊客。

請繼續往下閱讀...

其中，來自彰化縣田中鎮的66歲陳姓男子被救出時已無呼吸心跳，後腦勺有約10公分撕裂傷，緊急送醫搶救仍宣告不治，他的太太轉送員基治療，意識清楚，目前住院觀察中，另一組吳姓5姊弟有3人在彰基、2人在南基治療，其中，在彰基的大姊傷勢輕，今天已可出院，另外4弟妹仍住院救治中。

王惠美今天表示，聽到消息非常難過，車上有2個彰化家庭一同出遊，不料發生憾事，縣府接獲訊息後，社會處與衛生局隨即啟動相關關懷與協助機制，目前傷者傷勢大致穩定。

王惠美指出，對於不幸過世的民眾表達哀悼，縣府也會全力協助家屬，無論在醫療資源或後續關懷陪伴方面，都會提供必要支持，協助家屬度過難關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法