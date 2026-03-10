凌晨連闖3廟砸門毀香爐 嘉義37歲男落網強制送醫

鹿寮里鎮安宮是當地信仰中心，今凌晨被人惡意破壞，香灰灑滿地。（記者王善嬿攝）

嘉義市客家庄鹿寮里信仰中心鎮安宮，今天凌晨4點許遭人潛入破壞，不只廟門口五營將爺遭翻倒、香爐遭摔翻在地，正殿的大門、香爐也遭到破壞，香灰灑滿神桌上與地面，許多廟務委員接獲通報，早上到廟裡查看，痛陳「很可惡、神明被糟蹋」，嘉縣、市警方都接獲報案，今上午6點許，一起逮獲37歲陳姓男子涉案，因男子精神狀況不穩，已強制就醫，後續依毀損罪送辦。

除了鎮安宮，據目擊民眾表示，陳姓男子先破壞學府路土地公廟，將廟前的雜貨店門口回收瓶罐弄倒、破碎一地，接著騎機車沿著學府路往仁義潭方向前進，潛入鹿寮里鎮安宮破壞正殿大門、猛摔香爐、將香灰亂撒一地，接著又騎車到南恩禪寺，導致廟門前的磚瓦破裂，廟裡燒金桶也被弄倒、破壞。

鎮安宮張姓委員表示，廟公約清晨4點25分聽到廟裡出現「碰！」巨響，起身查看，潛入廟裡的男子已經騎車離開，隨後入廟查看，赫然發現正殿大門、神桌上的大小香爐都被砸毀，香灰灑滿神桌與地上，還有香爐被砸的凹下去，可見摔毀的力道很大；廟門口的五營將爺被惡意弄倒，香爐摔在地上，「對神明很不敬」。

張姓委員說，今早已向嘉義市警局報案，希望儘早將犯嫌繩之以法。

嘉市警局長竹派出所今早6點許獲報，正著手調查時，嘉義縣警局中埔分局番路分駐所通報在蘭潭環潭公路查獲涉案陳男，嘉義縣、市警方合力將陳男強制送醫，後續依法偵辦。

鎮安宮正殿的香爐被砸毀凹陷。（記者王善嬿攝）

鎮安宮門口的將爺被翻倒。（記者王善嬿攝）

嘉義市學府路土地公廟遭破壞。（記者王善嬿攝）

嘉義市仁義潭南恩禪寺磚瓦、花盆被打破。（民眾提供）

