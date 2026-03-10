為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    板模工持假槍侵入住宅搶老婦5000元 重判8年

    2026/03/10 12:13 記者蔡清華／高雄報導
    男子持假槍侵入住宅搶5000元，橋頭地院重判8年徒刑。（資料照）

    高雄市李姓板模工去年7月光天化日下，持玩具槍侵入鄉下6旬婦人住處，得手5000元現金逃逸，李遭警方循線查獲，依攜帶兇器侵入住宅強盜罪以及竊盜累犯偵辦收押，橋頭地院重判8年徒刑，可上訴。

    判決指出，李男因需款孔急，去年7月17日上午11時44分許，騎機車至被害人住處，經觀察現場環境、確認周遭僅1名60歲婦人後，以外觀與真槍相仿之黑色玩具手槍（不具殺傷力）要求婦人蹲下及交付財物，婦人無法分辨手槍真假，告知屋內冰箱上有以磁鐵黏貼之現金5000元，李得手後即騎機車逃離現場。

    被害人證稱當時正持手機與他人通話，此時1名陌生男子即被告突然出現在他後面要求蹲下並把手機關掉，他蹲下後便看到被告手持槍，當下無法分辨這是真槍或假槍，無法打過他，即依被告要求帶領其進入住處內並任由其取走5000元現金。

    經查，李近2年內涉犯多起竊盜案件，此案發前約2月另犯侵入建築物、攜帶兇器毀越安全設備及窗戶竊盜犯行，惡行重大，橋頭地院依攜帶兇器侵入住宅強盜罪重判8年徒刑。

