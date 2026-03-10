為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    肇事車現況曝！杉林溪巴士墜谷1死7傷 運安會聯手警方勘驗

    2026/03/10 11:59 記者劉濱銓／南投報導
    運安會人員會同南投警方勘驗杉林溪墜谷巴士。（記者劉濱銓攝）

    運安會人員會同南投警方勘驗杉林溪墜谷巴士。（記者劉濱銓攝）

    南投杉林溪園區9日發生遊園接駁巴士疑似暴衝煞車失靈，導致車輛墜落山谷造成1死7傷悲劇，國家運輸安全調查委員會（簡稱運安會）今聯手南投縣警察局一同勘驗，現場可見肇事車輛已嚴重扭曲變形，後續將把相關跡證送交南投地檢署以釐清案情。

    杉林溪遊園巴士昨中午墜谷後，晚間展開吊掛作業，深夜巴士吊回道路後，連夜將肇事車輛拖吊至轄區竹山警分局保管，以利後續勘驗。

    今在勘驗現場肇事車輛已如廢鐵，不僅左前車頭還留有擦撞山壁的泥土痕跡，右前車頭在衝破護欄與撞擊山谷後，也留下明顯凹痕，車體嚴重扭曲變形，事發當下的巨大衝撞力可見一斑。

    在場的南投縣警局鑑識小組，以及運安會人員也一同勘驗，針對車輛撞擊點等車體位置進行記錄，並對車上駕駛座，以及輪胎紋路、煞車系統等進行勘驗，盼能還原事發當下車輛狀況。

    運安會人員會同南投警方勘驗杉林溪墜谷巴士。（記者劉濱銓攝）

    運安會人員會同南投警方勘驗杉林溪墜谷巴士。（記者劉濱銓攝）

    運安會人員針對杉林溪墜谷巴士輪胎、煞車系統進行勘驗紀錄。（記者劉濱銓攝）

    運安會人員針對杉林溪墜谷巴士輪胎、煞車系統進行勘驗紀錄。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播