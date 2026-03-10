肇事車現況曝！杉林溪巴士墜谷1死7傷 運安會聯手警方勘驗

運安會人員會同南投警方勘驗杉林溪墜谷巴士。（記者劉濱銓攝）

南投杉林溪園區9日發生遊園接駁巴士疑似暴衝煞車失靈，導致車輛墜落山谷造成1死7傷悲劇，國家運輸安全調查委員會（簡稱運安會）今聯手南投縣警察局一同勘驗，現場可見肇事車輛已嚴重扭曲變形，後續將把相關跡證送交南投地檢署以釐清案情。

杉林溪遊園巴士昨中午墜谷後，晚間展開吊掛作業，深夜巴士吊回道路後，連夜將肇事車輛拖吊至轄區竹山警分局保管，以利後續勘驗。

今在勘驗現場肇事車輛已如廢鐵，不僅左前車頭還留有擦撞山壁的泥土痕跡，右前車頭在衝破護欄與撞擊山谷後，也留下明顯凹痕，車體嚴重扭曲變形，事發當下的巨大衝撞力可見一斑。

在場的南投縣警局鑑識小組，以及運安會人員也一同勘驗，針對車輛撞擊點等車體位置進行記錄，並對車上駕駛座，以及輪胎紋路、煞車系統等進行勘驗，盼能還原事發當下車輛狀況。

運安會人員針對杉林溪墜谷巴士輪胎、煞車系統進行勘驗紀錄。（記者劉濱銓攝）

