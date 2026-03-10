杉林溪車禍》5姊弟去年同時間也出遊 54歲么弟意識清楚插管治療中

昨天在杉林溪遊園車墜谷事件中，由南投轉送彰基的傷患經過救治今天傷勢趨於穩定，已有1人出院。（記者張聰秋翻攝）

南投杉林溪9日發生遊園車墜谷事故，造成1死7傷，其中吳姓一家5姊弟分別送往彰化基督教醫院體系與南投基督教醫院救治。總院彰基表示，目前5姊弟中傷勢最重的是54歲么弟，因內出血與骨折，仍在外科加護病房插管治療，所幸意識清楚，生命徵象穩定，待狀況進一步穩定後，再評估腿部骨折手術。

彰基急診暨重症醫學部主任邱俊杰指出，這起事故共有6名傷者轉送至彰基體系，其中3人在彰基、1人在員基，另外2人仍在南基住院治療。傷勢最嚴重的是54歲男性患者（么弟），因車禍造成右側第3至第11根肋骨骨折，並出現胸廓變形、血胸與連枷胸，另有右側肝臟撕裂傷與輕微內出血，左側股骨粗隆間骨折。到院後已放置胸管、輸血並插管，目前在加護病房觀察，待病情穩定後再評估是否手術。

同樣在彰基治療的還有吳家2名姊姊，其中57歲妹妹有胸部挫傷、左側第1至第6根肋骨骨折，並有輕微氣血胸與左側鎖骨骨折，經放置胸管後住院觀察；64歲姊姊則有頭部外傷與左鎖骨骨折，經治療後傷勢穩定，今天上午已出院。

而在南基治療的吳家2名姊妹，58歲女性有左側胸壁疼痛，並出現血尿情形，院方安排腹部超音波檢查，以排除腹內出血；60歲女性則因右恥骨骨折及頭部外傷住院觀察，且一度發燒，目前以抗生素治療，醫師建議至少觀察1週。

事故中還有1對夫妻受傷，其中，61歲婦人轉送員基，主要為頭部外傷及臉部撕裂傷，四肢多處擦挫傷並伴隨踝關節扭傷，檢查後未發現骨折，意識清楚，目前住院觀察中。

吳家大姊回憶，當天是弟妹提議到杉林溪一日遊賞櫻，去年同一時間也曾出遊。她說，車輛行經下坡路段時，疑似為閃避來車，車速突然變快，司機先撞向山壁試圖減速，但隨後仍失控衝落山谷，「整個人天旋地轉」當時小妹與司機被拋出車外，其餘人仍在車內，她希望醫院全力救治，讓么弟早日康復。

南投杉林溪9日發生遊園車墜谷事故，傷患經轉送彰基救治，傷勢最重的吳家么弟，意識清楚，今天仍在加護病房插管治療中。（記者張聰秋翻攝）

