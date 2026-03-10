男跨坐女兒牆嚇壞路人！警消急部署氣墊對峙3小時 台中北屯街頭一度封路

消防人員在現場部署救生氣墊。（民眾提供）

台中市北屯區9日晚間上演一場驚險救援，一名男子疑情緒低落，竟爬上透天厝頂樓跨坐6樓女兒牆，稍有不慎恐發生墜落意外，路過民眾抬頭赫見嚇得立刻報警求助，現場一度聚集不少圍觀民眾，警消趕抵緊急封鎖道路、架設大型救生氣墊，全場氣氛緊繃，眾人屏息以待，救援過程更僵持長達3小時，幸最後虛驚一場。

消防局表示，9日晚間6時許接獲警方通報，北屯區河北路一處民宅疑有男子企圖跳樓，立即派遣文昌分隊3車7人前往救援，由小隊長林永濬帶隊，救援人員抵達現場後發現，男子已跨坐在頂樓女兒牆，情緒激動，情況相當危急，為防萬一，消防人員立刻在道路中央展開大型救生氣墊，同時由警方及消防人員分頭進行勸說，希望穩定男子情緒。

晚間6時29分，救生氣墊完成架設，警消持續在現場戒備並進行溝通，附近道路也拉起封鎖線，警車與消防車警示燈閃爍，氣氛緊張，不少民眾在遠處觀望，深怕一個閃失就釀成憾事，期間男子情緒起伏不定，救援人員持續耐心勸導，場面一度陷入膠著。

經過長時間溝通與安撫，晚間8時52分男子情緒終於逐漸穩定，救援人員順利將其帶回屋內，晚間9時03分，男子由救護車送醫時，當時情緒仍相當激動，由警方陪同戒護送往中國醫藥大學附設醫院治療，整起事件歷經近3小時驚險對峙後才宣告落幕，雖然最終只是虛驚一場，但仍讓現場民眾捏了一把冷汗。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

現場氣氛一度令人捏把冷汗。（民眾提供）

