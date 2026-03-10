醉男開車衝撞員林「台版藍可兒大樓」！ 下場曝光

郭男酒駕衝撞員林八條通旁一棟大樓1樓。（民眾提供）

彰化員林現年40歲的郭男，今（10）日凌晨4點多，返家時開車行經員林市八條通附近時，不明原因失控高速衝向路邊，當場撞倒停在騎樓和路邊的10輛各式機車，現場一片狼藉，郭男酒測值達0.7毫克，由於這棟大樓就是「台版藍可兒」的發生地，車禍傳出後引發員林網友的議論。

網友在社群網站PO出「一部車子衝進台版藍可兒大樓」，引發網友議論。由於車子直衝1樓的店面，巨大的撞擊聲響嚇壞了附近居民，警消據報後到場，駕駛郭男身體多處擦挫傷送醫、酒測值高達0.7，當場依涉公共危險罪嫌送辦。

請繼續往下閱讀...

車禍發生在凌晨4點，路上人車稀少，但郭男疑似未減速，在「八條通」直衝大樓，總計有8部普通重機、1部微型電動二輪車，還有1部電動輔助自行車，像保齡球瓶般全被掃倒在地，車體及垃圾廢棄物全散落一地。

郭姓駕駛自己也在場意外中受了傷，全身有多處擦挫傷，警消獲報到場後，趕緊將他送往醫院治療，酒測值高達0.7毫克，遠遠超過法定標準值。警方表示，雖然初步看來是他自撞釀禍，因為酒駕上路，依公共危險罪嫌移送法辦，詳細肇因尚待調查釐清。

「員林台版藍可兒」指2008年1月20日發生的該大樓的案件，37歲劉姓婦人疑因家暴，帶4歲女兒進入員林育英路「財經大樓」搭電梯上11樓後人間蒸發，監控拍下母女詭異脫衣鞋舉動，卻無離開影像。此案因關鍵人物丈夫去年底意外身亡，已成懸案且母女已獲准宣告死亡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

郭男酒駕衝撞員林八條通旁一棟大樓1樓。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法