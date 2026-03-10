為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    醉男開車衝撞員林「台版藍可兒大樓」！ 下場曝光

    2026/03/10 11:01 記者顏宏駿／彰化報導
    郭男酒駕衝撞員林八條通旁一棟大樓1樓。（民眾提供）

    郭男酒駕衝撞員林八條通旁一棟大樓1樓。（民眾提供）

    彰化員林現年40歲的郭男，今（10）日凌晨4點多，返家時開車行經員林市八條通附近時，不明原因失控高速衝向路邊，當場撞倒停在騎樓和路邊的10輛各式機車，現場一片狼藉，郭男酒測值達0.7毫克，由於這棟大樓就是「台版藍可兒」的發生地，車禍傳出後引發員林網友的議論。

    網友在社群網站PO出「一部車子衝進台版藍可兒大樓」，引發網友議論。由於車子直衝1樓的店面，巨大的撞擊聲響嚇壞了附近居民，警消據報後到場，駕駛郭男身體多處擦挫傷送醫、酒測值高達0.7，當場依涉公共危險罪嫌送辦。

    車禍發生在凌晨4點，路上人車稀少，但郭男疑似未減速，在「八條通」直衝大樓，總計有8部普通重機、1部微型電動二輪車，還有1部電動輔助自行車，像保齡球瓶般全被掃倒在地，車體及垃圾廢棄物全散落一地。

    郭姓駕駛自己也在場意外中受了傷，全身有多處擦挫傷，警消獲報到場後，趕緊將他送往醫院治療，酒測值高達0.7毫克，遠遠超過法定標準值。警方表示，雖然初步看來是他自撞釀禍，因為酒駕上路，依公共危險罪嫌移送法辦，詳細肇因尚待調查釐清。

    「員林台版藍可兒」指2008年1月20日發生的該大樓的案件，37歲劉姓婦人疑因家暴，帶4歲女兒進入員林育英路「財經大樓」搭電梯上11樓後人間蒸發，監控拍下母女詭異脫衣鞋舉動，卻無離開影像。此案因關鍵人物丈夫去年底意外身亡，已成懸案且母女已獲准宣告死亡。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    郭男酒駕衝撞員林八條通旁一棟大樓1樓。（民眾提供）

    郭男酒駕衝撞員林八條通旁一棟大樓1樓。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播