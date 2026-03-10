為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    通緝犯橫行北市工地 師徒警鷹眼攔人破獲竊案

    2026/03/10 10:55 記者鄭景議／台北報導
    69歲郭姓男子居無定所，經常遊走各區尋找作案目標。（記者鄭景議翻攝）

    69歲郭姓男子居無定所，經常遊走各區尋找作案目標。（記者鄭景議翻攝）

    69歲郭姓男子涉嫌長期流竄台北市各建築工地，專挑深夜無人看管時段行竊，日前在永康街一處裝修案場偷走4台價值萬元的施工儀器。大安分局和平東路派出所員警上月初執行巡邏時，由「師徒檔」員警蘇芮嫻、費品涵眼尖發現正在路口徘徊的郭男，其特徵與監視器畫面吻合，隨即上前盤查，除查獲郭男為侵占通緝犯外，也順利偵破這起工地竊案。

    警方今日表示，69歲郭姓男子居無定所，經常遊走各區尋找作案目標。1月21日深夜23時20分許，郭男潛入大安區永康街13巷一處正在整修的住宅，趁案場趕工結束、半夜無人駐守時，侵入工地搬走4台施工儀器，造成業主損失約1萬多元。

    和平東路派出所員警蘇芮嫻、費品涵及周品澄上月初在執行巡邏勤務時，行經案發地周遭時，費品涵憑藉師傅平日傳授的觀察力，發現一名男子的長相、身形與先前調閱監視器掌握的竊嫌特徵完全吻合，立即要求同仁上前包圍盤查。經查，郭男不僅涉嫌竊盜，更是台北地檢署於114年12月31日發布的侵占罪通緝犯。

    郭男到案後坦承，將得手贓物載往永和福和橋下的跳蚤市場變賣換現，獲利金額則宣稱已不記得。

    大安分局表示，費姓員警初入警界即由蘇姓員警帶領，兩人平日勤務朝夕相處培養出絕佳默契。費員此次能發揮所學並精準認出通緝慣竊，讓身為師傅的蘇員感到相當欣慰，適時對維護治安打了一劑強心針。警方全案訊後將郭男依涉嫌加重竊盜罪及侵占通緝，移送台北地檢署偵辦。

    「師徒檔」員警蘇芮嫻、費品涵眼尖發現正在路口徘徊的郭男。（記者鄭景議翻攝）

    「師徒檔」員警蘇芮嫻、費品涵眼尖發現正在路口徘徊的郭男。（記者鄭景議翻攝）

