花蓮光復鄉長林清水100萬交保 親友：中央搞好堰塞湖不就沒問題了

花蓮縣光復鄉長林清水今以100萬元交保，並配戴電子手環進行科技監控。（民眾提供）

去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，沒有進行撤離工作還虛報人數，起訴求刑10年。法院昨晚開庭，夜間裁定林清水100萬元交保並限制住居在其居所地，並自交保之日起限制出境、出海8月，並接受科技設備監控，今早10點左右完成程序步出法院，「謝謝大家的關心」，但親友幫忙喊冤：「中央搞好堰塞湖不就沒問題了」。

林清水在親友陪同下步出法院，親友還特別準備一套新衣服象徵去霉氣，林清水面對詢問頻說謝謝、謝謝，要趕快回家去，對於是否申請復職鄉長一職沒有回應。但親友則幫忙抱屈喊冤說，中央搞好堰塞湖不就沒問題了？那時候能做的都做了，縣長都有在現場，堤防沒有破口的話，就不會淹水了啊！會發生這樣的事情嗎？中央、九河局該負起責任。

花蓮地方法院指出，被告林清水現經檢察官提起公訴，訊問被告後，認有起訴書所載之證據方法可資佐證，被告犯罪嫌疑重大。而參酌本件被害民眾達19人，為社會重大矚目案件，惟本案已經檢察官偵查終結，本件偵查中經檢察官聲請羈押獲准後，檢察官並未再對被告為訊問，亦未再聲請延長羈押，為保障被告之辯護權益，認本件得以具保、限制住居、限制出境、出海及科技監控之方式替代羈押之處分。

檢方調查，去年7月底馬太鞍溪上游因土石崩落形成堰塞湖，920因樺加沙颱風逼近，中央啟動防災應變。農業部林保署花蓮分署分別發布黃色、紅色警戒，但林清水在宜蘭參訪；發生洪災前一天，鄉公所僅針對大馬村香草社區、大平村二鄰及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，也未協調警方淨空警戒區域；更離譜的是，林清水在洪災前一天下午還擅離職守，前往鳳林鎮牙醫診所植牙。

去年923當天上午10點，林清水向花蓮縣災害應變中心謊報「已完成預防性撤離並無任何問題」，檢方調查，此為應付中央災害應變中心及縣府督導說詞，實際上並未清查影響範圍內實居人口，還自訂比例估計相關執行撤離數據，人數純為虛報，亦未強制撤離所有保全戶，使不知情民眾、車輛猶在「警戒區域」內如常活動，最後釀成重大傷亡，依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書及過失致死等罪嫌起訴。

