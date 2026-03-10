為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    黃金大漲「理專」誆投資黃金期貨 女子險被詐250萬

    2026/03/10 10:41 記者陳建志／台中報導
    台中一名黃姓女子（左）誤信「投資詐騙」，想匯款250萬投資黃金期貨，幸好行員、員警聯手勸說，幫她保住辛苦積蓄。（記者陳建志翻攝）

    去年至今黃金大漲，台中太平一名30多歲黃姓女子，日前加入投資群組，一名網友攀談自稱是理財顧問，慫恿投資海外黃金期貨，黃女心動前往銀行想匯250萬到指定帳戶，行員直覺有異通報警方，員警到場黃女一開始還說是要匯錢還姑姑，在員警耐心開導下才坦承要投資黃金期貨，員警告知是典型投資詐騙伎倆，才讓黃女恍然大悟，幸運保住辛苦積蓄。

    太平分局新平派出所巡佐吳篤騰、警員鄭永欣於6日下午1點多接獲轄區一家銀行行員報案，指稱「有一女子要匯大筆金額至不明帳戶，請警方到場瞭解」。員警到場時黃姓女子神情慌張辯稱是先前向親姑姑借250萬元，今天要轉帳匯款還錢。

    不過員警進一步詢問及比對帳戶戶名，黃女才吐實，表示近期在網路上認識1名自稱投資理財顧問的網友，聲稱有管道投資某海外黃金期貨而且低手續費，心想現在定存利率那麼低，不如交給專業的理專投資，於是在對方慫恿下就拿出多年的積蓄，依對方所提供的帳號前往銀行匯款。

    員警一聽就是典型的「投資詐騙」，立刻告知相關案例及協助確認後，黃女才驚覺真的碰到詐騙，終於放棄這筆大額匯款，非常感謝警方和行員的熱心，幫她保住辛苦積蓄。

