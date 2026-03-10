涉幫大姑「開後門」爽領146萬公帑遭訴 前海科館長陳素芬交保

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉貪案於任內，透過修改徵才門檻、洩漏考題等手段，護航她的大姑廖敏惠取得館內職缺，非法獲取薪資及獎金逾146萬元。基院召開接押庭後認定，無繼續羈押必要，裁定陳、廖2人，各50萬與30萬元交保。（記者林嘉東攝）

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉嫌於任內，透過修改徵才門檻、洩漏考題等手段，護航她的大姑廖敏惠取得館內職缺，非法獲取薪資及獎金逾146萬元。基隆地檢署昨依貪污治罪條例圖利、洩密及公務員登載不實文書等罪嫌起訴陳、廖，並移審基隆地院。基院分案後下午開庭接押；法官訊後，認定無繼續羈押必要，裁定陳、廖2人，各50萬與30萬元交保。

起訴指出，陳素芬於2019至2024年間擔任海科館館長，明知「公務人員利益衝突迴避法」規定，不得進用具有二親等姻親關係之親屬，仍於2021年10月秘書室出現職缺時，為讓大姑廖女順利入職，指示不知情的下屬修訂臨時人員學經歷門檻，為不符資格的廖女「量身訂做」符合報名資格。

陳女為確保廖女錄取，竟將海科館選用該職缺所使用的考題提前洩漏給廖女。廖女憑藉洩題在筆試取得佳績後，陳女隨即勾選其為正取人員。廖女錄取後，更在具結書上虛偽表示與陳女無三親等內姻親關係，陳女明知其偽，仍於人事資料表等公文書上用印，使海科館自 2021年11月1日起正式錄用廖女至2024年12月2日。檢方統計廖女在職期間共計領取薪資、加班費及各項獎金台幣146萬2859元。

檢察官周靖婷今年1月14日指揮法務部廉政署執行搜索，隔天向法院聲請羈押禁見陳、廖二女獲准。檢方認定，陳女身為機關首長，竟公器私用，嚴重損害公務機關用人的正確性與公平性，昨偵結後將在押的陳、廖，移審基隆地院。

