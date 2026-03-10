詐領464萬菸捐！ 戒菸治療管理中心協同主持人判緩刑3年

賴志冠一審判緩刑3年，需繳交20萬至公庫。（示意圖）

因衛生福利部國健署採購案而成立的戒菸治療管理中心協同主持人賴志冠，在2016至2018年間以人頭和不實發票詐領菸捐464萬餘元後，用以私人出國開銷，於2022年被台北地檢署依刑法業務侵占等罪嫌起訴。台北地方法院今（10）日宣判，賴志冠處9個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫20萬，得上訴。

起訴指出，國健署為辦理「醫事機構戒菸服務專案管理與加強實地查核計畫」採購案成立戒菸治療管理中心，該中心於2016、2017年間以相關學會等名義向國健署承攬戒菸查核計畫。孰料，中心主持人賴志冠卻詐領464萬餘元，並將這些費用作為個人私用。

2017、2018年間，賴志冠以虛報人頭薪資的方式詐領105萬多元。另外，賴志冠又找來多家廠商，透過假交易開立不實發票核銷，分別在2016年至2018年間詐領15萬餘元、86萬餘元、257萬餘元，並將這些費用作為賴志冠個人出國參加戒菸查核計畫無關用途，包括醫學會議所需機票、飯店住宿費用、中心主持人薪資、翻譯費等用途。

