清明節恐淪放火節 無人機「情蒐」

新園消防分隊以無人機進行宣導，盼扼止放火燒墓歪風。（新園消防分隊提供）

全國近期紛傳雜草火警，細究其中不少都是後人為提早掃墓放火所致，屏東縣政府消防局新園分隊就攜帶無人機至公墓辦理防火巡檢及防火宣導，並運用無人機進行空中巡檢，以提升效率及確保掃墓期間的公共安全。

清明節前已是掃墓季節，部分客家族群更是在春節後就已啟動掃墓祭祖，為防範掃墓期間因用火不慎引發墓地火警，屏東縣政府消防局新園分隊引進無人機進行「情蒐」。

無人機不僅在戰場大放異彩，在平時的空拍功能更能大幅解決更是適合範圍大且有一定高度遮蔽物的場合如公墓等，這也成為消防隊巡檢利器。

新園消防隊表示，透過無人機進行墓地空中巡檢，協助監看公墓周邊是否有燃燒雜草或其他不當用火情形，藉由科技設備即時掌握墓地狀況，並於清明節前加強巡檢密度，防範墓地火警發生。

消防隊強調，前往掃墓的民眾遵守「四不二記得」防火原則，即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟棄菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹煙火；並「記得」隨手收拾垃圾及「記得」撲滅餘燼，以降低火災發生風險。

屏東縣消防局呼籲，清明節掃墓期間，民眾整理墓園環境時，應避免以燃燒方式清除雜草，並留意周邊環境安全，焚燒冥紙應妥善看管火源，離開前務必確認火源已完全熄滅，以避免餘燼復燃造成火災。透過無人機巡檢與防火宣導雙管齊下，希望提升民眾防火意識，在慎終追遠之餘，共同守護墓園及周邊環境安全，讓民眾能安心祭祖、平安過節。

