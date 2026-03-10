深夜炸街擾民！改裝BMW狂飆109分貝 「比停機坪還吵」慘吞罰單

白色BMW噪音高達109分貝，遠超標準。（民眾提供）

台中市南區近期深夜頻傳改裝車噪音擾民，警方接獲多起陳情後展開聯合稽查行動，近日晚間在美村南路、忠明南路一帶攔查改裝車輛時，當場查獲一輛白色BMW自小客車，其排氣噪音經檢測竟高達109分貝，音量幾乎與飛機停機坪工作環境相當，讓現場稽查人員也直呼誇張。

第三分局指出，警方上週六晚間8時至10時會同環保局與監理機關執行「環、警、監」聯合稽查專案，過程中，一輛白色BMW轎車引起注意，執法人員攔查後進行現場噪音檢測，結果數值竟飆到109分貝，稽查人員表示，109分貝噪音強度幾乎等同飛機停機坪的工作環境音量，若一般人長時間暴露在這樣的聲音下，超過10分鐘就可能對聽力造成傷害，甚至導致感聲器官受損。

由於該車疑改裝排氣管導致噪音過大，環保局依《噪音管制法》當場對車主開出3600元罰鍰，並要求限期更換回符合規定的排氣管後重新檢測，若屆期未改善，將依法按次連續處罰，直到檢測合格為止。

此外，當晚聯合稽查行動也同步查獲3輛排氣檢測不合格的機車，依《空氣污染防制法》分別告發，合計開出9000元罰鍰，也查獲一名小貨車駕駛酒測超標，當場依法扣車、吊扣駕照1至2年及吊扣牌照2年，並依公共危險罪移送法辦。

分局長謝有筆表示，該分局去年迄今，已通報疑似改裝噪音車達 5863件，執行「環、警、監聯合稽查」共計10場次，檢測不合格噪音車輛計34輛，將持續視轄區路況規劃勤務，針對噪音車熱點路段加強巡邏，主動攔檢非法改裝車，讓違規車輛無所遁形，積極維護市民宜居的生活環境。

第三分局執行「環、警、監」聯合稽查專案。（民眾提供）

