組共諜集團吸收軍人 扯鈴教練魯紀賢駁回上訴、郭書瑤弟弟獲減刑

扯鈴教練魯紀賢2020年被中共吸收，收受中共援助資金，返台後找藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷、好友趙亦偉等人幫忙，吸收國軍現役、退役士官兵加入組織；台北地院更一審去年6月依國家安全法之發展組織罪，判魯紀賢10年6月徒刑，郭伯廷判3年10月。案經上訴，高等法院今宣判，魯紀賢維持10年6月徒刑，郭則改判3年，可上訴。

台北地檢署2023年11月起訴魯紀賢等10人，因國安法修法施行，將發展組織罪改為二審法院管轄，北院一度將全案依「管轄錯誤」程序而移轉給高等法院，但北檢、郭伯廷不服上訴，高院認定為維護應被告訴訟防禦權及審級利益，發回北院更審，北院更一審去年6月宣判。

魯紀賢曾獲台灣扯鈴冠軍，被中共吸收回台後，在士林區租透天厝為據點，找郭伯廷3人幫忙，使用其銀行帳戶以地下匯兌方式，接收中共提供的資金570萬元，透過服役時的人脈，吸收馮世維等5人加入組織。另有11人拒絕加入，吸收未遂。

魯紀賢審理時坦承將馮世雄、楊文賢交付的部隊文件資料轉交給中國人士，並以中方提供的資金做為報酬付給下線士官兵，每次都是給現金，聯絡都是單線作業，不會集合開會，他會以手機拍攝或掃描下線提供的紙本文件，再上傳給中方。

判決指出，國家安全是維護國家存續、社會安定與人民福祉的根本，兩岸間長期政治局勢緊張、軍事對立，中國對我國實施情報滲透、統戰佈建等工作，已對我國國家整體安全構成重大威脅。

北院合議庭判決，魯紀賢10年6月徒刑，郭伯廷、趙亦偉以幫助犯各判3年10月、3年8月有期徒刑，被吸收的士兵共犯，海巡署時任現役下士馮世維判4年10月，4名已退役的陸軍中士林姿穎6年、空軍中士林明慧2年（姊妹）、陸軍上兵常德隆4年10月、下士李得勝4年4月。郭伯廷的女友曾姿婷也依幫助犯判處3年8月，地下匯兌業者田曦判8年徒刑。均可上訴。

高院今改判趙亦偉2年並宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須服200小時義務勞動，田曦改判7年2月徒刑；馮世維、常德隆、李得勝、曾姿婷等四人上訴駁回，維持原判決。

