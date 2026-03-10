台北逆子午夜吸毒虐老母 毆打、灌水、燒手機驚動鄰居報警

員警將賴壓制逮捕。（記者王冠仁翻攝）

台北市39歲賴姓男子沾染吸毒惡習，今天（10日）凌晨0時許疑似在家中吸食安非他命後神智不清，居然出手凌虐71歲老母親，不僅涉嫌毆打、灌水，當趙姓母親要拿手機求救時，居然搶下手機拿去瓦斯爐上焚燒。直到附近鄰居聞到燒焦味、聽聞呼救聲報警，警方趕到後找來消防員破門，員警隨即衝上將賴壓制逮捕，消防員也及時撲滅火勢。

台北市警士林分局今天凌晨0時許接獲報案，民眾聲稱社子街一處巷弄內的民宅傳出燒焦味，還有女子呼喊救命。

轄區員警趕到現場後，發現屋內冒出白煙，且持續有女子呼救的聲音傳出，儘管員警多次要求屋內人士開門，但都遭拒絕。員警在場僵持之際，發現屋內屋呼救聲消失，員警擔心發生意外，立刻通報消防局派員到場破門。

當消防員到場會同警方破門之後，員警立刻衝進屋內，發現原來是賴男吸毒後凌虐趙姓母親，員警認定是家庭暴力防治法現行犯，隨即壓制逮捕，並在房內查扣到一個有安非他命殘渣的吸食器。

趙母告訴警方，賴男吸食毒品後神志不清，多次對她動手毆打、灌水，她想拿手機求救，手機卻被賴搶走拿去瓦斯爐上焚燒，賴還將她反鎖於家中。

警方說，趙對兒子的行為傷痛欲絕，她最終決定對賴提告，警方除了把賴依傷害、恐嚇、毀損、妨害自由及毒品危害防制條例等罪嫌移送，也替趙申請保護令。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

賴男焚燒趙母手機。（記者王冠仁翻攝）

警方在賴男房內查扣安非他命吸食器。（記者王冠仁翻攝）

