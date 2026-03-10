9億創投CEO與女密友吸毒陳屍豪宅 3人提供毒品起訴

台北地檢署今日偵結，認定3人分別涉犯毒品危害防制條例等罪，提起公訴。（資料照）

37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女密友去年10月25日被發現陳屍在台北市信義區豪宅內，客廳沙發旁桌上，擺放著多種毒品。檢警從死者通聯紀錄中，追查提供毒品的蘇、鍾姓藥頭及謝姓送貨員，釐清毒品來源。台北地檢署今日偵結，認定3人分別涉犯毒品危害防制條例等罪，提起公訴。

據了解，37歲陳姓死者擔任創投公司CEO，據稱身價9億，生活富裕、交友廣泛，經常出入夜店。而25歲曾姓女死者則為美甲師，擁有亮眼外型、姣好的身材。

檢警調查，去年10月22日深夜，陳姓死者聯繫女藥頭蘇玟云，表示要需要20公克K他命，蘇女委由男友謝承諳將毒品送至陳男住處大廳；同年月24日，蘇女又幫陳連繫藥頭鍾濠陽，陳、鍾二人相約在到信義區虎林街碰面。

陳男開車載著曾姓女死者前往赴約，並以2萬4千元向鍾購入二級毒品MDMA搖頭丸30顆、含安非他命的哈密瓜錠5顆，及含GHB成分的液體「G水」500毫升。

陳男回到豪宅後，混合使用G水、K他命及酒精，在毒性加成作用下，引起中樞抑制休克身亡；而同行的曾姓女密友，也因使用G水過量，引起中毒中樞神經抑制而亡。隔日，陳男父親聯繫不上兒子，趕往其居住的豪宅，竟發現兒子與曾女陳屍屋內，通報警方到場。警方發現客廳桌子上有K他命、搖頭丸、安非他命、G水等多種毒品。

檢警從陳男手機通聯記錄中，逐一比對，發現他生前曾與蘇、鍾二人聯繫，循線追查，確認兩人確為毒品提供者。

檢察官調查後認為，蘇、謝二人涉犯毒品危害防制條例中的轉讓第三級毒品等罪；其中蘇女又因協助陳男聯繫鍾姓藥頭，另涉幫助施用二級毒品罪。而鍾男則涉犯販賣二級、三級毒品等罪，依法將3人起訴；考量3人承認犯行，請法官依規定減輕其刑。

