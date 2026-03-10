自投羅網！2逃逸移工酒駕直衝派出所領手機 將被遣返越南

逃逸移工阮男酒駕騎車載蘇男至大甲派出所，遭移送偵辦。（警方提供）

台中市大甲派出所前夜上演了一場「史上最狂送頭秀」，兩名在台逃亡多年的越南籍移工，因為遺失手機被熱心民眾撿到派出所，兩人竟然為了領回手機，大膽「酒駕雙載」直接騎到派出所，沒想到門一開，撲鼻而來的不是感謝，而是濃烈的酒味，雙雙面臨遣返命運，讓員警驚嘆：「這是今年最主動的績效！」

警方指出，8日晚間，一名熱心民眾撿到手機送交大甲派出所，失主32歲越南籍阮男撥打電話確認後急著到所領取，阮男不僅沒在怕，還載著同鄉好兄弟27歲蘇男一路搖搖晃晃騎車到派出所，員警聞到兩名男子酒氣薰天，心想「這是在挑釁，還是在自首？」

警方確認騎車的阮男酒駕，立即實施酒測，阮男酒測值達0.5mg/l，更讓警方傻眼的是，這兩位移工居然都是「資深逃逸移工」，這對「難兄難弟」本以為是單純地去拿手機的，結果不僅手機被扣，車子被拖，連原本隱藏多年的身分也因為這口酒徹底破功。

阮男因公共危險罪被移送台中地檢署，而蘇男身為後座乘客，被移送移民署專勤隊，員警表示，服務這麼多年，第一次遇到這種「外送到所」的績效。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

