申請農牧地擴廠被打回票 食品董座找上桃市府顧問行賄官員雙雙判刑

國內食材原物料供應商位於桃園工廠多次申請以鄰地擴廠，但被桃園市政府經濟發展局條件不足打回票，該公司67歲吳姓負責人找上經營建設公司並擔任桃園市府顧問的61歲蕭姓好友，拿出300萬元請蕭疏通，蕭於2023年3月間邀請當時的經發局熊姓副局長餐敘、拿出300萬元行賄被拒，桃園地方法院審結依對公務員行賄罪，判處蕭男7月、吳男8月有期徒刑。

檢方起訴指出，吳男從2017年12月至2022年10月間4度向桃園市經發局申請工廠毗鄰的山坡地保育區農牧用地擴廠，經發局依「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」、「桃園市興辦工業人申請利用毗連非都市土地擴展計畫審查認定基準」等規定均辦理會勘。

經發局2018年1月10日以該地未達建蔽率標準駁回申請，2021年5月7日、7月6日、11月24日與2023年1月10日、6月16日各次會勘，發現現場未有生產行為、暫放他廠機器設備、無製造加工行為、存放衛生局查封物料等，均認為欠缺擴廠合理性及必要性而均未核准。

吳男於2023年初找上擔任桃園市政府顧問的蕭姓建商好友商議，由蕭出面行賄時任經發局熊姓副局長，吳於同年3月22日將300萬元賄款交給蕭，隔日由蕭出面約熊在市府旁餐館用餐，席間蕭打開黑色提袋出示300萬元行賄請託，熊當面回絕並於向政風室通報，案由法務部廉政署報請桃園地檢署偵辦，於今年2月5日將蕭、吳2人依觸犯貪污治罪條例「關於不違背職務行為行求賄賂罪」偵結起訴。

桃園地院審理時，吳男、蕭男均坦承犯罪，法官審酌2人犯後尚能坦承犯行，已見悔意，審結判處蕭男7月徒刑、吳男8月徒刑，並沒入犯罪之用的300萬元。可上訴。

