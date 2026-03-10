老闆日薪3千挖角 闆娘怨薪水太高遭滅火器爆頭

黃姓女子剛聲請完保護令就被前夫埋伏攻擊。（民眾提供）

洪姓男子和前妻黃女合夥開公司，洪男挖角前公司廠長，給出一天3千元的日薪，黃女卻認為薪水給太高，雙方發生衝突，黃婦跑去派出所聲請保護令，剛離開派出所，就被洪男尾隨其後，用滅火器及鐵製畚箕攻擊頭部，造成黃女重傷送醫，法官依家暴傷害罪判洪男徒刑3年2月。

判決指出，去年10月29日傍晚5點多，大寮區河堤路發生糾紛，員警到場處理時，得知59歲洪姓男子與54歲黃姓女子已離婚，但兩人因一起開公司，黃女不滿洪男給前廠長日薪3千元的日薪太高不合理，要辭退前廠長，但洪男不同意，認為前廠長才來工作兩天就要辭退人家太講情面，雙方因此發生拉扯衝突。

員警到場排解後，黃女也到派出所提出傷害告訴並聲請保護令，期間，員警訊問她是否需警方提供協助，但黃女說不用，員警告知她，若有安全需求，可隨時致電派出所派員保護。

沒想到員警的一席話「一語成讖」，黃女前腳剛離開派出所，回家途中就被洪男埋伏堵人，洪男拿滅火器及鐵製畚箕攻擊她的頭部8下，造成黃女頭部撕裂傷送醫搶救；洪男行凶後逃，15分鐘後自知難逃法網，跑去派出所投案。

高雄地方法院審理時，洪男坦承犯行，法官認為他不符合自首要件，但考量到犯後主動投案，犯後態度可納入量刑參考，因此依涉犯家庭暴力之傷害罪判徒刑3年2月，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

