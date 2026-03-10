為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄情侶疑吸毒狂歡釀命案 女倒臥摩鐵浴室亡

    2026/03/10 09:39 記者許麗娟／高雄報導
    疑似情侶到摩鐵狂歡，今晨21歲女子倒臥浴室身亡。（民眾提供）

    疑似情侶到摩鐵狂歡，今晨21歲女子倒臥浴室身亡。（民眾提供）

    高雄市鼓山區某家汽車旅館今（10）日清晨5點多發生命案，報案的林男（29歲）聲稱與死者張女（21歲）為情侶，今天清晨發現張女倒臥於房內浴室，救護人員到場評估已經身亡，警方於房內發現有毒品依托咪酯成分的電子煙彈等物品，將進一步相驗遺體以釐清死因。

    據了解，林男與死者張女皆住高雄，2人昨天疑似相約入住汽車旅館吸毒狂歡，今晨5點多，張女被發失去生命跡象倒臥在客房內浴室，林男嚇得連忙報警，但經救護人員評估後，確認張女已無生命跡象，現場另有同行林姓男友（29歲）在場，意識尚清楚，警方隨即管制現場並通知鑑識人員到場採證。

    警方表示，經初步調查，現場未發現明顯打鬥情形，2人身上亦無外傷，初步排除外力介入。警方於現場查扣疑含依托咪酯成分之電子煙煙彈等物品，並將林男依現行犯逮捕，全案將依違反毒品危害防制條例依法偵辦。另本案已依規定報請檢察官相驗，以釐清確切死因及相關責任。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    同行林男遭警方帶回偵辦。（民眾提供）

    同行林男遭警方帶回偵辦。（民眾提供）

