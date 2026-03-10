為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    停紅燈2秒就出事！台中送酒貨車深夜追撞 車頭全毀駕駛卡車內受困

    2026/03/10 09:42 記者許國楨／台中報導
    肇事貨車車頭幾乎全毀。（民眾提供）

    肇事貨車車頭幾乎全毀。（民眾提供）

    台中市北屯區東山路今（10）日凌晨3時許發生一起貨車追撞事故，一輛運送酒品的貨車疑未注意前方路況，猛力撞上停等紅燈的肉品運送貨車，猛烈撞擊造成肇事車輛車頭嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂如蜘蛛網，駕駛更一度受困車內，消防人員緊急破壞車體搶救，歷經近1小時才成功將人救出。

    從現場畫面可見，肇事貨車車頭幾乎全毀，方向盤與儀表板擠壓變形，擋風玻璃整片碎裂，消防人員戴著救援頭盔、手持破壞器材，在狹窄的駕駛座旁小心翼翼地進行破壞作業，並不斷安撫受困駕駛情緒，避免二次傷害，經過長時間搶救後，駕駛終於被順利救出。

    經查，被追撞的貨車當時正運送肉品，停在路口等待紅燈，沒想到短短不到兩秒鐘，後方一輛載運酒品的貨車突然撞上，肇事駕駛的同事表示，該名駕駛當時已完成配送任務，正準備返回公司途中，至於為何會追撞前車，目前仍不清楚。

    所幸事故並未造成重大傷亡，受困的肇事駕駛意識清楚，僅雙腳出現輕微擦挫傷，經救出後由救護車送醫觀察，警方也到場進行交通疏導與事故調查，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

    駕駛一度受困車內。（民眾提供）

    駕駛一度受困車內。（民眾提供）

    消防人員歷經近1小時將人救出送醫。（民眾提供）

    消防人員歷經近1小時將人救出送醫。（民眾提供）

