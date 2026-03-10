瑞芳空屋凌晨突竄火舌 鄰居驚醒幸無人傷亡

新北市瑞芳區建基路二段山坡下1 間空屋今天凌晨發生火警。新北市消防局瑞芳分隊趕抵迅速滅火，未造成人員傷亡。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳區建基路二段沿線依山面海，景色宜人，吸引特色小吃、咖啡館進駐，今（10日）凌晨山坡下1間空屋突然竄出火舌，熊熊火光照亮漆黑海岸線，嚇壞周邊住戶。新北市消防局獲報後派遣瑞芳分隊趕往滅火，所幸該屋長期閒置，並未造成人員傷亡。

新北市消防局於今日凌晨0時28分接獲報案稱，瑞芳區建基路二段發生火警。消防人員抵達現場時，火勢已經蔓延，現場濃煙密布。由於起火點位於半山坡下方的住宅區，消防隊員立即佈放水線灌救，並於凌晨1時19分許撲滅火勢。

消防隊員為確保火場安全、防止死灰復燃，持續在現場進行灑水降溫及殘火處理；經確認無殘餘火苗後，救災人員於凌晨2時12分收隊離開。

火警發生時，附近鄰居被驚動起床察看。周邊住戶表示，起火的房屋已經閒置多年，平日並無人居住。至於起火原因，有待火調科上午重回現場採證與鑑識後釐清。

消防局呼籲，濱海地區房屋易受鹽分侵蝕，即便是不常居住的空屋，也應定期檢查電力設備並關閉主電源，以防類似意外再次發生。

新北市消防局瑞芳分隊獲報趕往滅火，於凌晨1時19分許撲滅火勢，持續在現場灑水降溫。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳區建基路二段山坡下1 間空屋今天凌晨突然竄出火苗夾雜濃煙，嚇壞鄰居。（記者林嘉東攝）

