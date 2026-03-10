軍人報復同居女大生分手恫嚇散佈私密照 花80萬未緩刑原因曝光

現役軍人不滿同居女大生分手，涉嫌傳訊息恐嚇，甚至揚言散布私密照，被法院判刑。（情境照）

高市黃姓現役軍人不滿同居女大生分手，涉嫌多次傳訊息恐嚇，甚至揚言散布私密照，被地院依恐嚇危害安全罪判刑5月，高等法院高雄分院審酌其賠償80萬元和解，雖從輕改處拘役59天定讞，但仍拒絕宣告緩刑，理由是情緒控制不佳，預防他再犯罪。

判決書指出，2023年1月間，被告黃男在8軍團支援指揮部運輸兵群服役，並與被害人A女同居，後因不滿她提出分手，在同年3月28日至4月15日間，涉嫌持續以微信、臉書傳送內容包含「校版你等等就會看到你了」、「好看喔沒毛的」、「我會傳給你的所有同學看」、「我會搞死你」等訊息或貼文。

A女不堪其擾報案，黃男被橋頭地檢署依涉嫌違反跟蹤騷擾防治法、妨害自由等罪提起公訴。院方審理期間，A女撤回跟蹤騷擾防治法告訴，僅依恐嚇危害安全罪論處，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日。

黃男不服上訴指出，原審已認罪，又賠償相當金額達成和解，卻未獲緩刑，要求撤銷改判。高雄高分院考量黃男已全部給付80萬元完畢，雖然從輕發落判處59天，得易科罰金，但仍然拒絕宣告緩刑，原因是他情緒控管欠佳，預防他再犯罪，全案落幕。

