彎道疑暴衝煞不住！杉林溪巴士撞山壁減速 「碰」巨響衝破護欄墜谷

南投杉林溪園區遊園巴士疑似暴衝翻落山谷，造成1死7傷悲劇。（民眾提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區今中午12點半，1輛遊園電動接駁巴士疑似暴衝煞車失靈，墜落20公尺山谷，車上王姓司機、遊客共8人受困，其中彰化縣66歲陳姓遊客頭部重創不治，與同行的61歲賴姓妻子天人永隔，車內另有吳姓5姊弟受傷，造成1死7傷悲劇，詳細肇事原因仍待檢警調查。

該輛巴士中午從服務中心開往松瀧瀑布途中，途經一處彎道疑似暴衝，雖司機踩煞車，但煞車仍無法作動停下，情急之下為減緩車速，還擦撞山壁試圖降低衝擊，不料最後還是衝破護欄墜谷。該車是2020年出廠。

有現場民眾指出，原本在溪邊洗手，突然聽見「碰」的巨響，看見遠方山坡有樹倒了，上前查看就發現巴士在山谷。

園方晚間發聲明表示，接駁車已全面暫停服務，並成立專案善後小組，對受難家屬撫卹會提供優於法定標準的方案。

該起事故還造成彰化吳姓5姊弟受傷，其中54歲么弟傷勢最重，肋骨多處骨折，肝脾臟破裂；57歲四姊左鎖骨骨折、左側肋骨第1到第6根骨折、創傷性氣血胸、肺挫傷。

65歲大姊臉部、手部擦挫傷，左鎖骨骨折；61歲二姊頭部撕裂傷、腰椎橫突骨折、頭部異物插入；59歲三姊顏面、手、胸、臀擦挫傷。至於49歲王姓司機，雙腿有多處外傷，頭、胸、肩也有擦挫傷，所幸意識都正常。

轄區竹山警方表示，該起車輛暴衝傷亡事故，由於司機仍在就醫，且車輛晚間才吊上道路，後續會再向司機釐清並勘驗車輛，儘速找出肇事原因。

