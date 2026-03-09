女員工被機器勾起倒掛鍋爐、手指截肢 花生豆腐老闆判刑定讞

屏東知名花生豆腐店爆職災案，女店員右手部分手指截肢，鍾姓負責人被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

屏東知名花生豆腐店王姓女店員，以筷子刮取豆腐渣時，衣物遭鍋爐攪拌器勾住，整個人雙腳騰空，被倒掛在鍋爐正上方，導致部分手指截肢，高等法院高雄分院依過失重傷害罪，判處鍾姓負責人易科刑6月定讞。

判決書指出，被告鍾男為屏東某花生豆腐店實際負責人。2023年12月30日上午，王姓女店員烹煮花生豆腐，以筷子刮取鍋爐邊豆腐渣時，因中央攪拌器周圍未設有護罩或圍欄，其所穿著寬鬆衣物，遭攪拌器之裝卸握把勾住。

由於攪拌器未設置緊急停止裝置，王女衣物瞬間遭捲入攪拌器中，以雙腳騰空、面部及腹部朝下的姿勢，懸吊在鍋爐正上方，被下方滾燙花生豆腐液燙傷，臉部、四肢等多處燙傷、骨折，右手第2至第5指部分截肢後，功能喪失60%至80%。

屏東地院依過失重傷害罪，判處鍾男有期徒刑6月，得易科罰金，檢方認為量刑太輕上訴，高等法院高雄分院審酌鍾男已賠償81萬元，不包括勞保失能給付，原審量刑妥適，駁回上訴，全案落幕。

