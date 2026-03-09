為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    杉林溪車禍》吳家5姊弟相揪遊杉林溪 么弟、四姊傷勢嚴重 已轉送彰基醫院

    2026/03/09 18:54 記者陳鳳麗／南投報導
    吳家么弟傷勢嚴重，已轉送彰基醫院救治。（民眾提供）

    杉林溪遊園車墜谷致死傷意外，傷者中有吳姓1家5姊弟，開心到杉林溪賞花，因走累才上遊園車，不料遇上意外，4個姊姊和最小的弟弟均受傷，其中56歲的么弟、57歲的四姊傷勢較嚴重，么弟右肋骨多處骨折，疑似血胸、肝脾臟破裂，57歲的四姊也有氣血胸、鎖骨和肋骨骨折，均已送彰基醫院救治。

    杉林溪自然園區的電動遊園車，中午發生墜谷意外，7名乘客中有1人死亡，6人受傷，傷者中有5人是吳姓姊弟，5人被救起後，大姊、四姊送東華醫院，二姊、三姊和么弟被送到南基醫院救治。送東華醫院救治的65歲大姊鎖骨骨折、臉部和手部擦挫傷，57歲的四姊傷勢不輕，有氣血胸、肺挫傷及鎖骨骨折、左側肋骨第1至第6根骨折，因其老家在彰化，傍晚均轉送彰基醫院，再由彰基評估是否開刀。

    吳家5姊弟中的二姊、三姊和么弟被送到南投基督教醫院，60歲的二姊頭部撕裂傷、顏面多處擦傷、腰椎橫突骨折、頭部異物插入，目前留院治療觀察；58歲的三姊顏面、手、胸、臀擦挫傷，處理後已可返家休息。56歲的么弟傷勢最嚴重，右肋骨多處骨折，疑似血胸、肝臟撕裂傷、左側骨轉子間骨折，經南基醫院緊急處理後，最先轉送彰基醫院救治。

    據透露，吳家5姊弟的大姊、四姊住台北，與其他3人同約一起遊杉林溪，原是走路逛園區，後來走累了才上遊園車，車子才開一小段路，就突然撞山壁，反彈後再墜谷，當時並沒有被要求繫安全帶，車禍發生因驚嚇過度到醫院後仍不敢閉上眼睛。

    吳家四姊有氣血胸、肋骨、鎖骨骨折，傷勢嚴重。（東華醫院提供）

