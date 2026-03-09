為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭三星閃燈路口車禍 休旅車遭大貨車攔腰撞上3人受傷

    2026/03/09 18:33 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣三星鄉農義路三段與上將路三段路口，昨（8日）凌晨近2時發生休旅車被大貨車攔腰撞上車禍，造成3人受傷。（警方提供）

    宜蘭縣三星鄉農義路三段與上將路三段的閃燈號誌路口，發生休旅車與大貨車相撞事故，造成3人受傷，休旅車駕駛座被攔腰撞上，首當其衝的徐姓駕駛頭部多處撕裂傷，所幸送醫急救後已無生命危險。

    三星警分局今天（9日）指出，警方昨天凌晨1點56分接獲通報，三星鄉農義路三段與上將路三段口有交通事故，派遣警力到場處理，經調查，28歲徐姓女子開著休旅車搭載1名乘客，沿農義路三段往蘭陽溪堤防方向直行（南往北），57歲廖姓男子駕駛大貨車運載農機，沿上將路三段往大洲行駛（西往東）行駛，雙方在事故路口碰撞。

    事發當下，休旅車被攔腰撞上，駕駛座車身嚴重受損，大貨車也因劇烈撞擊，車斗上的農機翻落路面，休旅車徐姓駕駛及車上乘客、大貨車廖姓駕駛均受傷，徐女傷勢較嚴重，經送醫救治後脫離險境。2車駕駛接受酒測均無酒精反應，事故原因尚待調查釐清。

    警方呼籲駕駛人開車行經閃光號誌路口時，務必減速慢行並依規定停讓，隨時注意前方車況，確保行車安全。

    被攔腰撞擊的休旅車，駕駛座車身嚴重受損，徐姓駕駛送醫急救後無生命危險。（圖由警方提供）

    大貨車因劇烈撞擊，車斗上的農機翻落路面。（圖由警方提供）

    熱門推播