台中工業區傳墜樓 男子跌社區中庭慘死

台中市西屯區一處社區大樓，今天下午驚傳有男子墜樓，消防人員到場時已明顯死亡，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。（記者陳建志攝）

台中西屯區工業區一路一處社區大樓，今天下午3點多傳出有民眾墜落社區中庭，台中市消防局獲報出動救護人員到場，抵達時發現張姓男子（51歲）從14樓墜落，倒臥中庭地面明顯死亡，警方初步調查並無外力介入，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。

台中市消防局今天下午3點4分接獲西屯區工業區一路，一處社區大樓的管理員報案，表示有住戶疑似墜落，目前人在1樓中庭地面上，請求協助，立即派遣協和分隊出動救護人員到場，並通報市警局。

請繼續往下閱讀...

消防人員到場，發現一名男子躺臥中庭明顯死亡，未送醫，後續交由員警處理。

轄區第六分局警方調查，墜樓的是已退休的張姓男子（51歲），是該社區的住戶，今天疑似從14樓墜落，初步調查並無外力介入，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法