台中工業區傳墜樓 男子跌社區中庭慘死

台中工業區傳墜樓 男子跌社區中庭慘死2026/03/09 18:32 記者陳建志／台中報導
台中市西屯區一處社區大樓，今天下午驚傳有男子墜樓，消防人員到場時已明顯死亡，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。（記者陳建志攝）
台中西屯區工業區一路一處社區大樓，今天下午3點多傳出有民眾墜落社區中庭，台中市消防局獲報出動救護人員到場，抵達時發現張姓男子（51歲）從14樓墜落，倒臥中庭地面明顯死亡，警方初步調查並無外力介入，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。
台中市消防局今天下午3點4分接獲西屯區工業區一路，一處社區大樓的管理員報案，表示有住戶疑似墜落，目前人在1樓中庭地面上，請求協助，立即派遣協和分隊出動救護人員到場，並通報市警局。
消防人員到場，發現一名男子躺臥中庭明顯死亡，未送醫，後續交由員警處理。
轄區第六分局警方調查，墜樓的是已退休的張姓男子（51歲），是該社區的住戶，今天疑似從14樓墜落，初步調查並無外力介入，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。
