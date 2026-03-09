為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    杉林溪巴士墜谷1死7傷 司機曾擦撞山壁求減速

    2026/03/09 16:57 記者劉濱銓／南投報導
    南投杉林溪園區遊園巴士翻落山谷，司機雖擦撞山壁嘗試降低車速，但最後仍衝破護欄墜落山谷。（圖由民眾提供）

    南投杉林溪園區遊園巴士翻落山谷，司機雖擦撞山壁嘗試降低車速，但最後仍衝破護欄墜落山谷。（圖由民眾提供）

    南投杉林溪園區今發生遊園巴士墜谷，造成1死7傷事故，肇事車輛是園內電動接駁巴士，疑因煞車問題失控，當時開車的49歲王姓司機為減緩車速，還擦撞山壁試圖降低衝擊力，不料最後仍衝破護欄，連人帶車墜谷釀成悲劇。

    杉林溪園區說，巴士衝下山谷之前，司機有擦撞山壁，試圖減慢速度，但仍停不下來，事發後除了通報警消，也出動員工搜救傷患。

    至於司機工時都正常，並無過勞，昨日也未反映車輛有問題，巴士也都有保養，園內電動巴士大約15至20分鐘有1班，同1車則每天約跑8至10個班次，有關事故發生原因仍待檢警調查。

    今王姓司機被送往醫院急救時，身體因多處受傷面露痛苦表情，不過被問到是否有嘗試擦撞山壁減速，至於是否為煞車出狀況，則未多作回應。

    南投杉林溪園區遊園巴士翻落山谷，事發後消防與園方人員動員搜救。（圖由民眾提供）

    南投杉林溪園區遊園巴士翻落山谷，事發後消防與園方人員動員搜救。（圖由民眾提供）

    南投杉林溪園區遊園巴士翻落山谷，事發後消防與園方人員動員搜救。（圖由南投縣消防局提供）

    南投杉林溪園區遊園巴士翻落山谷，事發後消防與園方人員動員搜救。（圖由南投縣消防局提供）

