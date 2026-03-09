為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑口角挑釁爆衝突 新竹某國中生持水果刀衝教室嚇壞同學 教師勸阻奪刀

    2026/03/09 17:59 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣某國中2名學生疑發生口角衝突，其中1名學涉持水果刀衝進教室想找對方理論，幸被老師及時攔下未釀成傷亡。示意圖。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣某國中3月6日驚傳有學生持刀衝進教室！經查，2名學生疑似起口角衝突，校方隔離彼此，但其中1名學生從健康中心拿走水果刀後，衝進教室想找對方理論，被老師及時攔下未釀成傷亡。縣府教育局表示，目前涉事學生已達成和解，已請校方嚴格落實後續輔導作為，也將派員巡迴輔導，確保校園安全環境。

    有民眾在網路社群上發文，新竹縣某國中3月6日上午9點左右發生一起持刀案件，因鄰居孩子為該校學生，放學回家後描述事發經過，當天有多輛警車到校處置。該名學生手持水果刀衝進教室當時，雖然對方不在教室，但在場學生嚇壞了。

    教育局和學校表示，經了解，此案為學生之間因言語口角引發的肢體衝突。校方於第一時間啟動應變機制，將雙方隔離並由教師介入安撫。安撫期間，A生因情緒失控，拿起洗手槽水果刀的突發狀況，教師第一時間勸阻、並成功收繳刀子，過程中有賴員警到校協助，全案未造成任何師生受傷。

    據悉，A、B兩名學生平日表現正常，其中B生個性調皮，有時會對同學開不當玩笑；A生受到B生言語挑釁，雙方發生口角，讓A生情緒一時難以撫平，趁機自洗手槽拿走水果刀到對方教室。

    教育局表示，當發時時，學校依法完成校安通報，並通知雙方家長到校。在警方與校方見證下，雙方家長及學生已於派出所達成和解並互致歉意。 考量學生情緒穩定需求，家長同意帶回自行教育一週，校方也派員家訪關懷輔導。此外，學校於事發當日下午已進行全校輔導，提供諮詢管道以化解同儕恐慌。

