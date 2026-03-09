為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    蔡正元「三中案」二審3年6月定讞 高院檢齊卷證送高檢署執行

    2026/03/09 16:13 記者楊心慧／台北報導
    前立委蔡正元。（資料照）

    前立委蔡正元。（資料照）

    前總統馬英九等人被控在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，造成國民黨72億多元損害，違反證券交易法特別背信等罪，一審台北地院判馬英九等人無罪，高院去年31日維持無罪判決。至於前立委蔡正元違反業務侵占等罪，二審仍判刑3年6月，不得上訴。高院上週已檢齊卷證，移送高檢署執行。高檢署則表示，已於3月6日收到全部卷宗，因卷證較多，正依程序處理中。

    台北地院一審判決，蔡正元犯業務侵占罪處3年6月；又犯商業會計法第71條第4款之不為記錄致生財報不實罪處6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。犯罪所得新台幣2億8032萬元沒收，蔡正元被訴公益侵占無罪，洪菱霙、洪信行均無罪。

    高院二審判決，蔡正元業務侵占罪仍判3年6個月，針對業務侵占、背信的部分，蔡正元不得上訴，另犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元，但蔡正元妻子洪菱霙增加4113萬元沒收金額。

    高院去年12月31日判決三中案後，達2個月都沒將卷證送給檢方。高院表示，因卷宗、證物多達200多項，書記官已加速整理，並移送檢方執行。高檢署證實，已於3月6日收到全部卷宗，因卷證較多，正依程序處理中。

    蔡正元另涉商業會計法不為記錄致生不實罪部分，雖然二審維持一審判決6月得易科罰金，但可上訴，目前三審審理中。業務侵占的部分，蔡正元日前聲請再審，上週才開庭，他強調沒侵占阿波羅公司的資產，只是把他獨資的阿波羅公司作為交易平台。但檢方強調，蔡聲請不符刑事訴訟法規定，建請裁定駁回。法官諭知本件候核辦。

