彰化淪「六都警察新訓中心」議員曝真相 繁重加給這次沒上車

縣議員吳韋達（左）今在縣議會質詢警察繁重加給議題，警察局長陳世煌（右）承認這次追加減預算沒有編入，不過，目前進行分級評估與經費試算，完成後將儘速提報議會審議。（圖擷取彰化縣議會直播）

彰化警察「卡細漢」？行政院上個月才宣布鬆綁法規，開放非六都警察也能領取「繁重加給」，彰化每人每月最高可多領3888元，不過，縣議員吳韋達今天（9日）在議會臨時會砲轟，縣警局在這次追加減預算中完全沒編入這筆經費，他質疑警察局慢半拍；縣議員施佩妤也狂酸「彰化是『屎缺』」要求警察局提出繁重加級的詳細規劃與執行，為基層爭取權益。對此，警察局長陳世煌表示，目前正在辦理分級評估並簽核中，待完成分級確定經費總額後，將儘速提報議會辦理。

吳韋達指出，彰化長期面臨「錢少、事多、升遷慢」的困境，基層同仁負擔的交通事故與治安壓力不亞於鄰近的台中市，卻因制度限制無法領取繁重加給，導致許多優秀人才一旦累積經驗後，便紛紛調往六都。他形容彰化縣儼然成為「六都警察的新訓中心」幫人家訓練人才的跳板、補習班。

請繼續往下閱讀...

吳韋達說，行政院已於今年2月12日修正「警察人員警勤加給表」，開放非六都縣市得核發「繁重加給」，並自3月1日起生效。若以最高4成計算，每人每月約可領3104元至3888元，可惜的是這份遲來的正義，在本次追加減預算中卻完全落空。

「凡事預則立，不預則廢！」吳韋達表示，去年底他就已建議應預先規劃分級制度，當時基隆市、新竹市皆已積極爭取，甚至準備在中央法規鬆綁前先行發放。他翻閱彰化警察局過去兩年決算，發現歲計賸餘均高達2億多元，財政絕對足以支應，欠缺的是執行者的態度。他建議，既然本次追加預算來不及納入，應考慮動用第二預備金或辦理墊付案，確保彰化警察的福利，避免同工不同酬。

對此，警察局長陳世煌表示，內政部警政署規定繁重加給財源須由地方政府自籌，且必須落實分級制度，目前警察局正針對各分局、派出所的業務繁重程度，進行三個等級的劃分評估，上週已開會討論細節。待完成分級並精算經費總額後，會儘速向議會提出，該案已內部簽核中，縣長王惠美原則上也表達支持，警察局絕對會爭取基層同仁應有的權益。

彰化縣議員質疑警察繁重加給未編入追加減預算，要求縣府加快腳步，避免彰化縣繼續被譏為「六都警察新訓中心」。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法