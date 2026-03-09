為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    喵出馬腳！台男「褲襠一大包」夾帶金門闖關 2廈門波斯貓奄奄一息

    2026/03/09 16:50 記者吳正庭／金門報導
    台籍男（左2）擬夾帶貓咪闖關搭機，企圖由尚義機場夾帶闖關赴台，金門航警偵訊完畢將其押往金門地檢署。（讀者提供）

    台籍男（左2）擬夾帶貓咪闖關搭機，企圖由尚義機場夾帶闖關赴台，金門航警偵訊完畢將其押往金門地檢署。（讀者提供）

    首次上稿16:11
    更新時間16:50

    台籍江姓男子今天將2隻購自廈門的波斯貓分別包纏右小腿、褲襠處，循小三通入境金門，企圖由尚義機場夾帶闖關赴台時，因「喵、喵」叫聲和「臃腫身形」露餡，當場被警政署航空警察局台北分局金門分駐所員警識破，將全案依違反「動物傳染病防治條例」移送金門地檢署偵辦。

    江男上午準備由金門尚義機場搭機赴台，於通關安檢時，被航警發現身形異常臃腫且神情緊張，又聽到疑似貓叫聲，遭航警攔下檢查，果然於江男的右小腿、褲襠發現包纏了2隻奄奄一息的波斯貓，由於男子無法出示檢疫證明，查出2隻波斯貓是江男於廈門購得，再輾轉夾帶到金門。

    江男於航警所接受偵訊後，被依違反動物傳染病防治條例移送金門地檢署偵辦，2隻貓被送至農業部動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站安置。

    台籍男（中）將2隻購自廈門貓咪分別包在腹部、大腿，循小三通入境金門，被航警識破帶回偵訊。（讀者提供）

    台籍男（中）將2隻購自廈門貓咪分別包在腹部、大腿，循小三通入境金門，被航警識破帶回偵訊。（讀者提供）

