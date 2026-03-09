為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    德國檢察官赴宜蘭地檢署見習交流 深化台灣與德國司法合作

    2026/03/09 15:49 記者江志雄／宜蘭報導
    德國班堡檢察官Florian Kratzer（右）、Moritz Schudere（左）與宜檢檢察長王以文（中）合影。（圖由宜檢提供）

    德國巴伐利亞邦班堡高檢署檢察官Florian Kratzer及地檢署檢察官Moritz Schudere，今天（9日）到宜蘭地檢署見習交流，了解我國在森林盜伐查緝、國土保育、海巡執法運作，盼深化台灣、德國的司法合作，建立長期聯繫管道。

    宜蘭地檢署執行法務部與德國巴伐利亞邦班堡高檢署互派檢察官見習交流計畫，2位德國檢察官在台北地檢署檢察官李進榮、新北地檢署檢察官陳冠穎陪同下，拜會宜檢檢察長王以文，並參加座談分享實務經驗，開啟為期3天的見習行程。

    此行參訪宜蘭監獄，了解台灣矯正機關運作情形，針對宜檢轄區環山面海所衍生的案件類型，也安排造訪林保署宜蘭分署所轄林區、海巡署管轄海域及龜山島，鎖定森林盜伐查緝、國土保育、海巡執法等面向實務運作，討論刑事司法制度和檢察偵查實務。

    王以文表示，在全球化與跨境犯罪增多趨勢下，各國司法機關交流及合作愈顯重要，此次德國檢察官來台交流，展現2國檢察體系長期合作與互信成果，更提供深度對話機會，宜檢將持續配合法務部政策，積極推動國際司法交流，提升打擊犯罪及維護法治的量能。

    德國班堡檢察官Florian Kratzer（左4）、Moritz Schudere（左3），今天到宜蘭地檢署見習交流。（圖由宜檢提供）

