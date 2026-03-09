男子稱「神明派我來殺共產黨」持刀闖總統府 移送複訊檢方聲押

約下午3時許，李男移送北檢複訊。（記者劉詠韻攝）

首次上稿15:31

更新時間16:35（新增檢方聲押）

65歲李姓男子今凌晨自基隆搭計程車北上，抵達總統府前後即朝大門方向走去，並自稱是神明派來的使者，亮出水果刀後揚言「要殺共產黨」。警方詢後，今下午依恐嚇公眾罪嫌將他移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後認為有羈押必要，稍早向法院聲請羈押，詳細動機仍待釐清。

請繼續往下閱讀...

警方調查，今凌晨2時許，李男自基隆搭計程車前往總統府，下車後隨即朝大門方向走去，企圖接近管制區域。現場維安軍警發現後上前警戒，未料李男突然高聲表示自己是神明派來的使者，並稱持刀是「要殺共產黨」。軍警研判其精神狀況不穩，當場將他攔下並奪刀控制。

計程車司機向警方表示，李男上車時並無明顯異狀，僅稱要前往總統府。司機說，他當下還納悶為何凌晨2時許有人要到該處，直到事後接獲警方訪查電話，才得知相關狀況。

據了解，李男查無精神疾病就醫紀錄，也能正常對答，但言詞偏激、情緒明顯異常。檢方初步調閱其就醫等相關紀錄，亦未發現有精神疾病治療情形，相關動機仍待進一步釐清。

約下午3時許，李男在員警戒護下移送北檢複訊時身穿黑色外套、戴著口罩，面對媒體詢問「總統府有共產黨嗎？」並未回應，全程低頭不語通過鏡頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法