北市保大警官開會失聯在三溫暖尋獲 涉足不當場所將記過調主管職

台北市保安警察大隊兩線三星呂姓組長，上月下旬未出席警察局週報視訊會議，隊上主管及同仁聯繫不上擔心發生意外，隨即派員查訪並連繫其父親，經緊急定位協尋後，才在新北三重某三溫暖發現呂員行蹤，所幸他只是睡太熟沒有大礙，但也因涉足不當場所，將依規定記過並調整非主管職。

據了解，呂姓組長上月25日早上9時許，原本要參加台北市警察局每週三的週報視訊會議，但主管及同仁一直未見呂員身影，多次致電聯呂員均未接接聽，隨即派員前往其新北市住處查訪，請當地派出所員警與鎖匠到場協助。

據悉，保大同仁在同一時間聯繫呂員父親同步報案，以手機定位緊急協尋，查出呂員行蹤在新北市三重某三溫暖內，於當天中午12時許前往該場所大廳，找到正準備離去呂員，所幸他只是前一天太累熟睡，電話放在櫃子內沒聽見電話聲響，並無大礙。

對此，保大表示，呂姓主管於2月25日未依規定上班，經本大隊聯繫不上後，循線查獲其非因公涉足不妥當場所，其身為幹部卻未能以身作則，違反警察風紀規定屬實，依規定報請警察局予以記過並改調非主管職務。

保大強調，對於所屬員警違法違紀案件，將持續秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」原則，落實「警紀警辦」、主動查辦，並依相關規定議處，絕不寬貸，以維警紀。

