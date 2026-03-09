車門沒鎖被醉阿公當「車床」台東車主哭笑不得

阿公被吵醒後不知身在何處。（民眾提供）

酒醉奇態種種，台東人遇到則會展現出奇特人情味。台東吳姓男子堅信「在台東，車子比人還安全」，因此平時不鎖車，想不到日前某夜準備開車出門，一開車門竟見一隻腳從車內緩緩伸出來，原來是酒醉阿公不勝酒力、順手開車門就入內睡覺，好說歹說才把阿公請出來，還表示願載他回家，反而被阿公臭罵一頓。車主說，從今開始都要鎖車。

由於是深夜見到腳從車中伸出，本要與車主同行的友人心有餘悸回憶，那個畫面真的很恐怖，當場安靜3秒，腦中跑過很多劇情，以為遇到社會案件或靈異事件。

最後2人擔心禍事上身、開手機錄影存證才再開了車門，原來是一名年約70歲的阿公在車中展現出十分豪邁的睡姿，因睡成「大」字型、雙腳外伸到車門，一開門就自動「掉落展示」，半夜看到人腳緩緩伸出車門，無怪乎正牌乘客、司機嚇到「心臟漏拍」。

雖然阿公是不速之客，但還是不怪罪他，將老人喚醒後，反而是阿公明顯有「起床氣」也不知身在何處，「這怎麼是你們的車？」、「我怎麼會在你們的車裡？你們講」、「流氓！」

本來好心開口要載阿公回家的一行人，聽到自己似乎被阿公當成「綁匪」，知道阿公還醉到不行才出此言也不以外意，一群人倒是笑得前俯後仰，最後還是幫阿公起身下車，告知「我們沒有惡意」，並試圖釐清阿公究竟從何而來。

誇張的是，提議要載阿公回家被拒，阿公卻轉身進入車主家內，所幸阿公親友早一步前來將這名阿公帶走。

消息傳出後，網友紛紛留言「這不是車，是深夜共享旅館。」「台東限定：買車送乘客。」「車門一開先掉腳，這開場太猛。」警方也提醒民眾，喝酒不開車，再者雖然台東治安良好，但車輛停放時仍建議上鎖。

這名阿公的機車迄今仍停在原處，倒是車子已經上鎖了。車主說，就是擔心再有人睡進去才上鎖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

