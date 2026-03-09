杉林溪遊園巴士墜谷1死7傷 疑車輛機械故障暴衝

杉林溪森林生態渡假園區9日中午發生遊園巴士墜落3谷，消防人員進行救援。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣竹山鎮知名杉林溪森林生態渡假園區，今（9日）中午12點30分左右驚傳遊園電動巴士墜落3、40公尺山谷，造成車上包括司機和7名遊客在內共4人重傷、3人輕傷、1名66歲男子失去生命跡象，目前仍搶救中。據輕傷自行脫困的司機初步向警方表示疑車輛機械故障暴衝，惟詳細肇事原因仍有待警方進一步調查。

發生遊園電動巴士墜谷的杉林溪森林生態渡假園區，創立於1979年，位於南竹山鎮大鞍里海拔1600公尺山林中，園區林木蓊鬱、終年可見雲霧繚繞，平均氣溫20度，是國內著名避暑勝地。由於目前正值櫻花季，園區以河岸夢幻般櫻花倒影美景著稱，不分平假日常吸引大批遊客前往賞櫻遊憩，園區均以電動巴士接送遊客遊園。

請繼續往下閱讀...

園方表示，遊園電動巴士均有定期保養，遊客也都有保險，事件發生後遊園巴士全面停駛，目前已派主管到醫院探視慰問傷患及家屬，園方將負起一切責任。

杉林溪森林生態渡假園區以電動巴士接駁遊客遊園。（資料照，記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法