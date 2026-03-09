為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    杉林溪遊園巴士墜谷1死7傷 疑車輛機械故障暴衝

    2026/03/09 14:20 記者張協昇／南投報導
    杉林溪森林生態渡假園區9日中午發生遊園巴士墜落3谷，消防人員進行救援。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    杉林溪森林生態渡假園區9日中午發生遊園巴士墜落3谷，消防人員進行救援。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

    南投縣竹山鎮知名杉林溪森林生態渡假園區，今（9日）中午12點30分左右驚傳遊園電動巴士墜落3、40公尺山谷，造成車上包括司機和7名遊客在內共4人重傷、3人輕傷、1名66歲男子失去生命跡象，目前仍搶救中。據輕傷自行脫困的司機初步向警方表示疑車輛機械故障暴衝，惟詳細肇事原因仍有待警方進一步調查。

    發生遊園電動巴士墜谷的杉林溪森林生態渡假園區，創立於1979年，位於南竹山鎮大鞍里海拔1600公尺山林中，園區林木蓊鬱、終年可見雲霧繚繞，平均氣溫20度，是國內著名避暑勝地。由於目前正值櫻花季，園區以河岸夢幻般櫻花倒影美景著稱，不分平假日常吸引大批遊客前往賞櫻遊憩，園區均以電動巴士接送遊客遊園。

    園方表示，遊園電動巴士均有定期保養，遊客也都有保險，事件發生後遊園巴士全面停駛，目前已派主管到醫院探視慰問傷患及家屬，園方將負起一切責任。

    杉林溪森林生態渡假園區以電動巴士接駁遊客遊園。（資料照，記者張協昇攝）

    杉林溪森林生態渡假園區以電動巴士接駁遊客遊園。（資料照，記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播