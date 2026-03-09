台美情資立功！ 檢調早掌握太子集團洗錢 法務部駁社論「恥辱當政績」

檢調偵辦太子集團在台洗錢案查扣資產逾50億元，本月拍賣所得約4.36億元並將先用於償還受害者損失，剩餘或依法沒收的資金則繳入國庫；圖為法務部長鄭銘謙到場了解。（資料照）

柬埔寨「太子集團」近10年間在台洗錢逾107億元，台北地檢署日前依法拍賣查扣的33輛豪車，拍賣所得約4.36億元，將優先償還受害者損失。針對《聯合報》今社論批評「鄭銘謙把恥辱當政績」，法務部澄清，此說法扭曲事實，北檢拍賣扣押物僅為維持財產價值、確保罪贓返還及沒收程序順利，部長到場只是肯定全體執法人員努力，並非政績宣傳。

《聯合報》社論今天提到，若非太子集團首腦遭美方制裁，我方政府對該等詐騙、博弈及洗錢集團可能毫無所覺，批評我國洗錢防制機制形同失效，並指法務部不以為恥，對拍賣行動大肆宣傳，形同將恥辱當作政績。

美國司法部自2025年起起訴太子集團董事長陳志等人，並將台灣9家公司列入制裁名單。實際上，調查局早在美方起訴前就已掌握這些公司涉及集團犯罪，並持續與美國及帛琉交換情報，北檢亦依據調查局掌握的情資展開追緝。其中，調查局長陳白立於2024年出訪帛琉時，也就太子集團犯罪問題與當地政府進行廣泛討論，顯示我方對該集團犯罪行為早有掌握。

針對《聯合報》社論今批評「喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績」，法務部今天澄清，此說法扭曲事實，抹煞全體執法人員追訴犯罪與追返罪贓的努力，並強調北檢依法拍賣扣押物，是維持財產價值、確保罪贓返還及沒收程序順利執行，並非任何形式的政績宣導。部長鄭銘謙到場，是為表達對全體執法人員的肯定與感謝。

法務部指出，調查局洗錢防制處在美方制裁前已掌握太子集團相關帳戶，並研編26件加值金融情報，分送內政部警政署刑事警察局及相關單位，協助勾勒集團犯罪組織輪廓，掌握其在台洗錢及資產持有概況，為後續法院扣押裁定提供重要依據。

至於社論批評「司法輕縱輕判」，法務部回應，已透過法制與行政措施加強處罰密度並監督法院裁判。詐欺犯罪危害防制條例針對高額及複合式詐欺提高刑度，高檢署亦擬定具體求刑標準函請各檢察機關積極運用，並依法上訴，檢察機關將持續統合檢警調力量，追查犯罪所得，維護社會公平正義。

當天有媒體關切本案是否涉及國際司法互助？鄭銘謙回應，北檢已向相關國家提出司法互助請求，法務部也與美國、帛琉等國展開合作。（記者劉詠韻攝）

