不爽後方車按喇叭車道驟停 挨罰1萬6、扣照6個月求撤銷遭打臉

一名張姓男子遭檢舉騎車在車道中暫停，遭罰1萬6千元，並吊扣牌照6個月，不服提起行政訴訟，法官勘驗監視器影像後打臉駁回。（記者陳建志攝）

一名張姓男子，去年6月騎機車行經彰化市，遭民眾檢舉「非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停」違規，警方開出1萬6千元的罰單，並吊扣汽車牌照6個月，張男和車主都不服提起行政訴訟，主張因檢舉人車輛逼近其行車動線並多次鳴按喇叭，才會停車向對方理論，但台中高等行政法院法官勘驗影片後，認為當時前方無突發狀況，卻驟然在車道中停車，違規屬實，駁回張男之訴。

判決指出，張姓男子去年6月24日下午3點多，駕駛張姓車主所有的重機車，行經彰化市，遭民眾檢舉「非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停」的違規行為，彰化分局開出1萬6千元的罰單，並吊扣汽車牌照6個月，張男和車主都不服提起行政訴訟。

張男主張，是因認為檢舉人車輛逼近他的行車動線，並對他多次鳴按喇叭，才會停車向對方理論，並欲報警處理。

不過法官當庭勘驗監視器影像，發現當時檢舉人車輛沿彰化市彰南路1段行駛，張男的機車自畫面右下角竄出，並超車行駛到檢舉人車輛前，期間未打方向燈，檢舉人因此按喇叭，張男往前行駛一小段後亮起煞車燈並轉頭稍停，接著繼續行駛後，檢舉人車輛再度鳴按喇叭，張男機車完全停下，左腳踏向地面，並轉頭看向後方檢舉人，還舉手指向檢舉人說話。

法官認為，張男行駛車道前方並無任何車輛阻礙、突發危險或其他足以影響行車安全的客觀狀況，卻先行驟然減速並亮起煞車燈，繼而於車道中停滯，甚至完全停車，並下腳支撐停留於行駛車道內，致檢舉人車輛須鳴按喇叭示警。

法官認為，就算張男與對方發生行車糾紛，需減速或暫停與對方溝通處理，也應該是選擇停靠路邊或其他不影響車流之處，而非在行駛途中任意驟然減速、占據車道，認定「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規屬實，駁回張男之訴。

