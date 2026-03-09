2女下體藏海洛因企圖闖關 保三警犬連2天嗅出來

警方出動緝毒犬查緝。（記者吳昇儒翻攝）

警政署保安警察第三總隊日前接獲情資指出，有運毒集團非法招募民眾出遊，將利用人體挾帶毒品闖關。警方勾稽比對大批數據資料後，鎖定黃、姚2女，分別於去年12月3、4日派出警犬在桃園機場鎖定2人查緝。2人下機後被緝毒犬嗅出異狀，最終在2人下體、肛門處搜出10顆海洛因球，總重384公克，依法送辦，警方於今日發布新聞。

保三總隊第一大隊3個月前接獲情資，與航警局等單位共組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官許蓓庭指揮偵辦，經長時間追查及勾稽比對相關跡證發現，黃、姚2女涉有重嫌，且將於2025年12月3、4日搭機入境。

警方第一時間鎖定從柬埔寨歸國、33歲黃姓女子，發現她下機後，神情自若，行走正常，未有異狀，原以為情資有誤，便出動緝毒犬前往探查。黃女發現緝毒犬後，神情緊張，且緝毒犬也聞到其身上毒品氣味，隨即坐在黃女面前。黃女知道「露餡」主動承認有運送毒品，並將肛門內4顆、下體2顆，共計6顆海洛因球排出，總重204公克。

隔日，43歲姚女也從柬埔寨搭機回台，專案小組人員帶領另外1隻緝毒犬前往查緝，因姚女神情自然，與一般旅客無異，且靠牆受檢時，緝毒犬未發現異狀，但事後卻猛朝姚女靠的牆面嗅聞，一路聞到姚女下體。姚女自知被鎖定無法脫身，承認運毒，並從肛門內排出3顆、下體1顆，共計4顆海洛因球，重達180公克。警詢後，依違反毒品危害管制條例，將2人移送桃園地檢署偵辦。

據悉，黃、姚2女原本在柬埔寨詐騙機房內工作，後來加入運毒集團，協助運毒，每趟可獲得4、5萬元不等，其中姚女已是第2次運毒。

警方指出，該運毒集團手法惡劣，吸收生計困難或急於還債的民眾，從事高風險人體運毒行為，倘若毒品在體內破裂，恐造成運送者有生命危險。本次查獲的海洛因，市值高達百萬元，所幸掌握相關情資，將毒品擋下，避免流入市面。

警方表示，將持續溯源追查幕後主嫌及販毒網路，以徹底瓦解運毒集團；也呼籲民眾運輸第一級毒品最重可處死刑或無期徒刑，切勿因利誘而鋌而走險。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在黃、姚二女體內起出10顆毒品海洛因球。（記者吳昇儒翻攝）

姚女則於翌日被警方查獲。（記者吳昇儒翻攝）

警方於去年12月3日在機場查獲黃女體內藏毒。（記者吳昇儒翻攝）

